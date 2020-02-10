Чому з'їджене руками здається смачнішим

Фахівці виявили, що процес прийому їжі стає більш приємним, якщо продукти при цьому беруть руками.

Особливо це характерно для людей, які регулярно контролюють кількість і якість з'їденого.

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Автор дослідження, психолог і маркетолог Адріана Маджаров відзначає, що дотик до їжі руками змушує людину з'їсти більше, а також відчути більше задоволення від їжі. В експерименті взяли участь 45 студентів, яким пропонували оцінити свіжість, текстуру і смакові якості сиру Мюнстер, а також відповісти на кілька запитань про харчову поведінку. При цьому одні добровольці брали сир руками, а інші користувалися шпажкою.

У другому експерименті добровольців (145 людей) розділили на дві групи. Першій групі було запропоновано уявити, що вони вирішили ретельніше контролювати свій раціон і скоротити надмірне споживання їжі. Друга група, навпаки, мала представити, що перестала піклуватися про наслідки непоміркованості в їжі. Всім учасникам роздавали пластикові стаканчики з чотирма міні-пончиками. Як і в попередньому експерименті, учасників попросили візуально оглянути і оцінити частування. І цього разу виявилося, що налаштовані на самоконтроль учасники вище оцінювали їжу, якщо торкалися до неї руками.

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