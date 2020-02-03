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Названі найкорисніші види зелені і овочів

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Бутерброд зі шпинатом / stylefitness

Всі ці продукти багаті на вітаміни В, С і К, клітковину, кальцій, залізо, рибофлавін і фолієву кислоту, що допомагають захистити організм від захворювань.

Крес-салат. У його листі і стеблах більше 15 незамінних вітамінів і мінералів. У крес-салаті більше заліза, ніж в шпинаті; більше кальцію, ніж у молоці; більше вітаміну C, ніж в апельсинах.

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У крес-салаті мінімум калорій і безліч антиоксидантів. Він зміцнює кістки, зуби і заважає пошкодженню нейронів в головному мозку.

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Пекінська капуста. Вона містить індол-3-карбонову кислоту, яка є потужним антиоксидантом і відповідає за детоксикацію печінки і, як наслідок, вихід токсинів. Регулярне вживання пекінської капусти, як і інших хрестоцвітих, затримує біологічні процеси старіння.

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Бурякова гичка. Той випадок, коли вершки цінніші за корінці. За джерелом заліза серед рослинних продуктів вона поступається тільки бобовим. Додайте до цього бета-каротин (від нього залежить здоров'я очей і, конкретно, сітківки), кальцій і магній.

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Шпинат. До складу шпинату входить багато вітамінів (вітаміни С, Е, РР, провітамін А, вітаміни групи В, вітамін H) і мікроелементів (кальцій, фосфор, калій, магній, залізо, селен). Шпинат дуже низькокалорійний продукт.

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Джерело: stylefitness
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