Названі найкорисніші види зелені і овочів

Всі ці продукти багаті на вітаміни В, С і К, клітковину, кальцій, залізо, рибофлавін і фолієву кислоту, що допомагають захистити організм від захворювань.

Крес-салат. У його листі і стеблах більше 15 незамінних вітамінів і мінералів. У крес-салаті більше заліза, ніж в шпинаті; більше кальцію, ніж у молоці; більше вітаміну C, ніж в апельсинах.

І ще: Чим небезпечна пліснява на продуктах: Супрун дала пояснення

У крес-салаті мінімум калорій і безліч антиоксидантів. Він зміцнює кістки, зуби і заважає пошкодженню нейронів в головному мозку.

Пекінська капуста. Вона містить індол-3-карбонову кислоту, яка є потужним антиоксидантом і відповідає за детоксикацію печінки і, як наслідок, вихід токсинів. Регулярне вживання пекінської капусти, як і інших хрестоцвітих, затримує біологічні процеси старіння.

Бурякова гичка. Той випадок, коли вершки цінніші за корінці. За джерелом заліза серед рослинних продуктів вона поступається тільки бобовим. Додайте до цього бета-каротин (від нього залежить здоров'я очей і, конкретно, сітківки), кальцій і магній.

Шпинат. До складу шпинату входить багато вітамінів (вітаміни С, Е, РР, провітамін А, вітаміни групи В, вітамін H) і мікроелементів (кальцій, фосфор, калій, магній, залізо, селен). Шпинат дуже низькокалорійний продукт.

Читайте також: Дієта Дюкана: все, що треба знати