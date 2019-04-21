Що чекає на нашу планету за версією Стівена Хокінга

Стівен Хокінг передбачив нам купу подій вже у недалекому майбутньому. Хокінг безумовно геній, але чи був він реалістом при оцінці нашого майбутнього?

Перенаселення Землі до 2600 року. Кожні 40 років чисельність людей на Землі подвоюється. Ресурсів не вистачить, навіть якщо створити плавучі ферми. І на Землі не вистачить води і їжі, щоб прогодувати людство. Цей прогноз ніби виглядає логічним.

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Масове вимирання всього живого на Землі. Життя на нашій планеті вимирало вже не раз. Вченим відомо п'ять великих масових вимирань, коли понад 80% видів живих організмів зникали раз і назавжди. Останнє вимирання, воно ж найпопулярніше, відбулося 65 мільйонів років тому, коли вимерли динозаври.

Ядерна війна. У наші дні її ймовірність близька до нуля. Політики і капіталісти, можливо, не найбільші альтруїсти, але губити світ, в якому їм ще жити, вони точно не стануть.

Глобальне потепління. Хокінг вважав, що, як тільки температура світового океану підніметься вище 27°С (зараз 17,5°С), на Землі почнеться незворотний процес. Випари зроблять атмосферу Землі непроникною, тепло буде повільно йти з Землі, у нас буквально створиться ефект лазні.

Владу на Землі захопить комп'ютер. Зараз ми віддаємо штучному інтелекту все більше повноважень. Комп'ютер вже управляє фінансами, конвеєрами на заводах, скоро візьме на себе керування автомобілем. Далі більше, завжди є спокуса передати розумній машині якомога більше складних процесів. Навіщо приймати управлінські рішення, кого звільняти, кого наймати? Нехай вирішить комп'ютер!

Стівен Хокінг видатний вчений, фізик, космолог і популяризатор науки. Хокінг страждав хворобою моторних нейронів, був паралізований, але за допомогою спеціальних механізмів продовжував займатися наукою.

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