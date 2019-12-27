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Що було не так з різдвяною промовою Єлизавети ІІ?

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Експерти пояснили, чому немає фото принца Гаррі та Меган Маркл - фото 1
Експерти пояснили, чому немає фото принца Гаррі та Меган Маркл / gettyimages

Єлизавета II традиційно вимовила свою різдвяну промову, сидячи за столом, де розставлені фото всіх членів монаршої родини. Але уважні глядачі помітили кілька важливих деталей. Що ж було не так?

Виявилося, що з-поміж світлин не було ані фотографій принца Гаррі, Меган Маркл і їхнього 7-місячного сина Арчі, а також принца Ендрю, який влип у секс-скандал. Користувачі соцмереж припустили, що причиною цього могло послужити те, що герцоги Сассекські віддали перевагу зустрічі Різдва з матір'ю Меган Дорією у Канаді.

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Але, виявляється, річ не у цьому. Королівський коментатор і засновник ресурсів The Crown Chronicles і Replicate Royalty Вікторія Говард розповіла, що фотографії, які потрапили в різдвяну трансляцію королеви, – це жодним чином не образа окремих членів сім'ї, а всього лише дипломатичний вибір.

"Це частина королівського іміджу, мета такого вибору – показати спадкоємність та майбутнє корони".

За словами Говард, фотографії були обрані виходячи з близькості членів сім'ї до трону.

Якщо ви подивитеся на добірки фотографій за останні роки, то вони в основному зображують королеву та принца Філіпа, їх батьків і прямих спадкоємців, принца Чарльза, принца Вільяма і принца Джорджа, – пояснює вона.

Тому на знімках, наприклад, є прямий спадкоємець престолу принц Чарльз, але відсутні інші діти королеви – скажімо, принцеса Анна.

Зверніть увагу на світлини, які стоять на столі Єлизавети ІІ - фото 376784
Зверніть увагу на світлини, які стоять на столі Єлизавети ІІ

Правда це чи ні, можемо тільки здогадуватися. Адже ще цього літа знімок герцогів Сассекських був на столику у вітальні королеви у Букінгемському палаці, але потім він зник. Очевидно, відтоді вони впали в немилість до королеви, яка, здається, не готова їх пробачити навіть на Різдво.

У цілому рік видався вкрай непростим для королівської сім'ї. Так, принц Філіп потрапив в аварію на автомобілі, в результаті якої постраждали дві жінки, після чого він змушений був відмовитися від своїх водійських прав. Влітку принца Гаррі і Меган Маркл засудили за використання приватного джета для перельотів. Останній, як відомо, загрожує навколишньому середовищу. І нарешті, неабиякий скандал розгорівся навколо принца Ендрю, якого звинуватили в торгівлі людьми, залученні неповнолітніх у проституцію і зв'язках з Джеффрі Епштейном. Після цього принц відмовився від своїх громадських обов'язків.

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Джерело: buro247
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