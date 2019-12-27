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Експерти підрахували, скільки Меган Маркл витратила на свій гардероб у 2019 році

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Цьогоріч Меган Маркл витратила вдвічі менше - фото 1
Цьогоріч Меган Маркл витратила вдвічі менше / gettyimages

Герцогиня Сассекська приковує до своєї персони мільйони поглядів. Воно й не дивно, адже Меган Маркл не лише дуже приваблива, а й надзвичайно стильна. Модні експерти вирішили підрахувати, у скільки ж обходиться підтримка її образу.

Британські модні експерти підрахували, що обновки Меган Маркл у 2019 році обійшлися у £ 211 700 ($ 274 955). Цікаво, що ця сума майже удвічі нижча за ту, яку вона витратила торік – £ 406 600 ($ 528 090).

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Фахівці помітили, що стилісти герцогині Сассекської частіше вибирали демократичні марки, а після народження дитини Меган здебільшого виходила у світ у вбранні, яке одягала раніше.

Найдорожчим образом Меган стала сукня від Dior за індивідуальним замовленням, клатч, туфлі і ювелірні прикраси загальною вартістю £ 90 000 ($ 117 000), які вона одягла на прийом у посольстві Великобританії під час королівського туру по Марокко.

Водночас гардероб, який герцогиня взяла з собою у тижневий тур Південною Африкою, обійшовся всього у £ 4 000 ($ 5 194).

Якими образами Меган Маркл тішила нас цьогоріч:

Експерти підрахували, скільки Меган Маркл витратила на свій гардероб у 2019 році - фото 376678

Експерти підрахували, скільки Меган Маркл витратила на свій гардероб у 2019 році - фото 376679

Експерти підрахували, скільки Меган Маркл витратила на свій гардероб у 2019 році - фото 376680

Експерти підрахували, скільки Меган Маркл витратила на свій гардероб у 2019 році - фото 376681

Експерти підрахували, скільки Меган Маркл витратила на свій гардероб у 2019 році - фото 376682

Експерти підрахували, скільки Меган Маркл витратила на свій гардероб у 2019 році - фото 376683

Експерти підрахували, скільки Меган Маркл витратила на свій гардероб у 2019 році - фото 376684

Експерти підрахували, скільки Меган Маркл витратила на свій гардероб у 2019 році - фото 376685

Експерти підрахували, скільки Меган Маркл витратила на свій гардероб у 2019 році - фото 376686

Експерти підрахували, скільки Меган Маркл витратила на свій гардероб у 2019 році - фото 376687

Експерти підрахували, скільки Меган Маркл витратила на свій гардероб у 2019 році - фото 376688

Експерти підрахували, скільки Меган Маркл витратила на свій гардероб у 2019 році - фото 376689

Експерти підрахували, скільки Меган Маркл витратила на свій гардероб у 2019 році - фото 376690

Експерти підрахували, скільки Меган Маркл витратила на свій гардероб у 2019 році - фото 376691

Експерти підрахували, скільки Меган Маркл витратила на свій гардероб у 2019 році - фото 376692

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Джерело: buro247
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