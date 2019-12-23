Готують всі: Єлизавета ІІ з сином, внуком і правнуком взялися за різдвяний пудинг

Дивіться, як чотири покоління королівської сім'ї готують пудинг / gettyimages

Чотири покоління королівської сім'ї – королева Єлизавета ІІ і її спадкоємці, син принц Чарльз, онук принц Вільям і правнук принц Джордж, – зібралися разом в Букінгемському палаці, щоб приготувати різдвяний пудинг.

Це традиційна акція, яка проводиться королівською сім'єю на підтримку Королівського британського легіону і Збройних сил.

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Кожен член королівської сім'ї приготував особливий різдвяний пудинг, який, як вважається, приносить удачу. Усередині кожного пудингу захована монетка у 6 пенсів. Тому, хто її знайде, пощастить наступного року.

На знімках, зроблених королівським фотографом Кріс Джексон, принц Джордж старанно розмішує тісто великою ложкою, а його рідні спостерігають за ним з усмішкою.

Як пише People, це перший спільний фото королеви і її спадкоємців у цьому році.

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