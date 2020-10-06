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Том Круз проїхався на даху потяга: у мережі з'явилися кадри зі зйомок Місії нездійсненної

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Том Круз - фото 1
Том Круз / instagram

Днями в інтернеті опублікували ролик зі зйомок нової частини серії фільмів "Місія нездійсненна". У ньому Том Круз сидів на даху поїзда, який мчав з чималою швидкістю.

Так, голлівудська зірка Том Круз у черговий раз здивував шанувальників пристрастю до самостійного виконання трюків. Під час роботи над стрічкою "Місія нездійсненна 7" він разом зі знімальною групою проїхався на даху поїзда.

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На ситуацію звернули увагу місцеві фанати, які паралельно рухалися дорогою. В один момент актор зауважив, що його знімають з боку, і привітав шанувальників – звісивши ноги з даху того ж поїзда.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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