Том Круз проїхався на даху потяга: у мережі з'явилися кадри зі зйомок Місії нездійсненної

Днями в інтернеті опублікували ролик зі зйомок нової частини серії фільмів "Місія нездійсненна". У ньому Том Круз сидів на даху поїзда, який мчав з чималою швидкістю.

Так, голлівудська зірка Том Круз у черговий раз здивував шанувальників пристрастю до самостійного виконання трюків. Під час роботи над стрічкою "Місія нездійсненна 7" він разом зі знімальною групою проїхався на даху поїзда.

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На ситуацію звернули увагу місцеві фанати, які паралельно рухалися дорогою. В один момент актор зауважив, що його знімають з боку, і привітав шанувальників – звісивши ноги з даху того ж поїзда.

If you are wondering where Christopher McQuarrie is... pic.twitter.com/BdMf2hgtOJ — Cinephilia & Beyond (@LaFamiliaFilm) October 4, 2020

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