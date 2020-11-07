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Що буде з вами, якщо їсти імбир щодня
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Корінь імбиру цінується у східній медицині як ліки проти багатьох проблем зі здоров'ям ось уже багато століть. Сучасні вчені теж підтвердили користь спеції, що володіє унікальними властивостями. Розповідаємо, що буде з вашим здоров'ям, якщо ви щодня їстимете корінь імбиру.
Відразу ж зазначимо, що не всім можна їсти корінь імбиру. Переконайтеся, що у вас немає протипоказань, аби не нашкодити власноруч своєму здоров'ю!
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Профілактика простудних захворювань
Чай з імбиром – перевірений засіб для того, щоб у лічені дні позбутися ознак застуди. У корені міститься речовина джінджерол, що є одним з найбільш ефективних протизапальних засобів і допомагає придушити хвороботворні організми.
Допомагає легше переносити навантаження
Значно знизити або зовсім усунути біль у м'язах після тренування теж може допомогти імбир. При цьому його можна не тільки їсти, але й використовувати зовнішньо. Наприклад, можна натерти імбир на дрібній тертці (повинно вийти близько 5 столових ложок продукту), покласти у мішечок з марлі й опустити його в набрану гарячу ванну. Ванна з імбиром посилить циркуляцію крові та сприятиме розслабленню напружених м'язів.
Імбир дозволяє розслабити м'язи після тренування
Зниження і підтримання ваги
Щоденне вживання імбиру допоможе тримати тіло у прекрасній формі. Спеція усуває відчуття голоду, не дозволяє організму накопичувати жир (прискорюючи його окислення), тим самим сприяючи зниженню ваги.
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