Названі заборонені продукти і напої для хворих на коронавірус

Заражені на коронавірус люди мають змінити свою звичну дієту, що б у них було більше шансів впоратися з грізною хворобою.

Головні обмеження – хворим варто урізати кількість солоної їжі в раціоні і забути про алкоголь. Про це розповів лікар-терапевт Філіп Кузьменко.

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"Хворим потрібно підтримувати водно-сольовий баланс. Слід уникати солоної їжі. Не можна їсти велику кількість солоної риби, солоних огірків, і так далі. Замість цього варто пити більше води", – заявив лікар.

За його словами, солона їжа робить кров більш густою і це погано при коронавірусі. "Сіль відтягує рідку складову в тканини, а в самих судинах як би відбувається згущення. Там рідкої частини менше, а кров'яних клітин більше. Побічно це може вплинути, якщо людина хворіє на Covid-19", – уклав Кузьменко. Лікар додав, що також треба відмовитися від вживання алкоголю, бо він, зокрема, сприяє збезводненню організму.

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