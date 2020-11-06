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Хронічну лінь визнали симптомом небезпечної хвороби

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Лінь - фото 1
Лінь / ourmind

Вчені визначають лінь як хронічне небажання виконувати будь-яку дію, яка береться з абсолютно різних джерел. Звичайно, найважчий випадок – це коли вона є наслідком неправильного виховання.

Буває лінь, яка обумовлена ​​нестачею сили волі. Начебто і людина не нероба, і працювати вміє, і талановита, а як працювати – то ні в яку.

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А буває лінь інтуїтивна: коли так не хочеться робити якісь кроки ... і раптом, дивишся – а назавтра виявляється, що і робити нічого й не треба було.

Зі спадковою ж лінню боротися самостійно дуже важко, а тому психологи радять генетично ледачим людям шукати серйозну зовнішню мотивацію своїх дій: сперечатися з друзями на щось істотне, призначати собі винагороду за зроблену справу, знаходити роботу з хорошою оплатою праці, вибирати в супутники життя діяльного і владного партнера.

Будь-яка людина, що раптово змінилася і перестала бути схожою на себе колишню, потребує допомоги у психіатра або допомоги в антидепресантів.

Хронічну лінь визнали симптомом небезпечної хвороби - фото 433812

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Джерело: adastra-premium
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