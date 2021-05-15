Що буде з організмом, якщо з'їдати усього 1 банан на день: пояснення дієтологині

Банани – надзвичайно популярний на наших теренах фрукт. Вони не лише дуже смачні, а й неймовірно корисні. А дієтологиня Синтія Сас розповіла, що відбуватиметься з вашим організмом, якщо щодня їсти усього 1 банан.

Як пояснила Синтія Сас, найсильніша сторона банана – це його багатство калієм, пише News You. У цьому фрукті мікроелементу аж 422 міліграмів – 12 відсотків від добової норми, а ще вітаміни С і В6 – 20 відсотків від норми. У банані також багато клітковини, що корисно для роботи шлунково-кишкового тракту.

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Недавні дослідження за участю велосипедистів показали, що банани такі ж ефективні, як і спортивні напої. Але на відміну від спортивного харчування, у фруктах більше поживних речовин та антиоксидантів.

Корисні банани також і для метаболізму. Вони знижують апетит і людина менше з'їдає.

"Крохмаль, що міститься у бананах, допомагає перемикатися печінці на жироспалюючий режим", – пояснила дієтологиня.

При підвищеному тиску, для профілактики хвороб серця, зниження ризику інфаркту й інсульту також потрібно з'їдати 1 банан на день. Він надає корисний сечогінний ефект. Відомо, що раціон, який багатий калієм, знижує ризик померти від серцевих хвороб на 21%.

Користь від одного банана на день є й для травної системи людини. Мало того, що банани – джерело корисних пробіотиків, так і калій у їхньому складі сприяє кращому перетравленню їжі. Банани допомагають боротися з метеоризмом, підвищеною кислотністю, печією та навіть виразкою.

"З'їдаючи усього один банан на день, ви робите багато добра для свого організму. Головне, пам'ятайте, що найбільш корисними є недостиглі плоди, адже в них менше калорій", – підсумувала Синтія Сас.

Тож можете сміливо додати до свого щоденного раціону банани. Вони можуть бути ідеальним доповненням до сніданку або ж варіантом перекусу.

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