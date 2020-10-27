Дієтологи назвали найгірший продукт для перекусу

Багато людей люблять влаштовувати перекушування і як з'ясували дослідники, жінки роблять це набагато частіше, ніж чоловіки. І для втамування голоду вони використовують солодкі або солоні продукти.

Дієтологи з'ясували, що найбільш шкідливими для перекусу є картопляні чипси, в складі яких багато промислової хімії. Мало того, що вони викликають звикання, так ще й негативно впливають на роботу всього організму, зокрема шлунково-кишкового тракту.

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Якщо цей продукт використовувати як перекус регулярно, тоді підвищується ризик розвитку безлічі захворювань, в тому числі діабету, онкології і гіпертонії. Картопляні чипси давно займають провідні позиції в рейтингах найшкідливішої для організму їжі. У них міститься багато хімічних добавок: ароматизаторів, підсилювачів смаку, барвників і т.д.

Лікарі рекомендують використовувати для перекусу продукти, які містять велику кількість клітковини. Як не дивно, але дуже хороший варіант перекусу на роботі це зелений чай з медом. Це і корисно, і бадьорить, і вгамує на деякий час голод. Якщо ви знаєте, що якийсь тривалий проміжок часу у вас не вийде поїсти, з'їжте сухофрукти з горіхами. Це і калорійно, і хороше джерело ненасичених жирних кислот.

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