Учені назвали дієту, яка допомагає побороти стрес без шкоди для здоров'я

Дослідники з австралійського університету Едіт Ковен назвали раціон, який допомагає боротися зі стресом. Вони переконані, що дієта з високим вмістом овочів і фруктів може позитивно вплинути на ваше здоров'я. Секрет дієти – корисні речовини, які присутні у рослинних продуктах.

Учені провели масштабне дослідження, щоб виявити кореляцію між дієтою і рівнем стресу. Як пише Med2, у проєкті взяли участь понад 8 500 австралійців віком від 25 до 90 років.

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Аналіз даних показав, що у людей, які щодня вживають 470 і більше грамів овочів і фруктів, на 10 відсотків знижуються фізіологічні показники стресу. У людей, які щодня вживали близько 230 грамів рослинних продуктів, не було виявлено настільки вираженого позитивного ефекту.

За словами Сімоне Радавеллі-Багатіні з Інституту досліджень харчування ECU, нове дослідження наочно демонструє користь рослинних продуктів для ментального і фізичного здоров'я.



Учені рекомендують їсти хоча б 470 грамів овочів і фруктів на день / Фото Unsplash

"Отримано черговий доказ того, що дієта з високим вмістом овочів і фруктів помітно покращує здатність організму перешкоджати руйнівному впливу стресу", – сказала дослідниця.

Вона додала, що вченим тільки належить детально вивчити мікробіологічні механізми, які стоять за корисним впливом овочів і фруктів на здоров'я. Але це не повинно заважати вам додати їх до свого раціону. Особливо легко це зробити зараз, коли стартує сезон свіжих овочів і фруктів.

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