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Що буде з організмом, якщо регулярно їсти яйця

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Яйця - фото 1
Яйця / deliaonline

Фахівці вивчили дані про харчування і здоров'я 8545 осіб, зібрані з 1991 по 2009 рік, і прийшли до висновку, що надмірне споживання яєць може збільшити ризик розвитку діабету.

Дослідники виявили, що ризик розвитку діабету збільшувався на 60% у людей, що регулярно з'їдали одне або кілька яєць на день.

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Споживання в середньому 38 грамів продукту (більше половини яйця) збільшує ризик розвитку діабету серед дорослих приблизно на 25%. Ефект був більш виражений у жінок, ніж у чоловіків. "Дієта є відомим фактором, що сприяє виникненню діабету другого типу, тому важливо розуміти спектр дієтичних факторів, які можуть вплинути на зростаючу поширеність цього захворювання", – зазначив один з авторів дослідження.

Дослідники виявили, що в період з 1991 по 2009 рік середньодобове споживання яєць в Китаї безперервно збільшувалося з 16 грамів в 1991-1993 роках до 31 грама у 2009-му. У цей період в Європі людина в середньому з'їдала 33,65 грама яєць на добу. В Америці 28,43 грама, а в Африці 5,93 грама.

Страва з яйцями - фото 436920
Страва з яйцями

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Джерело: sciencedaily
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