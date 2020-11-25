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Скільки українців може захворіти на коронавірус до кінця року: прогнози науковців

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Скільки українців може захворіти на коронавірус до кінця року: прогнози науковців - фото 1

В Україні триває карантин через пандемію коронавірусу, тому у МОЗ регулярно діляться не лише свіжими новинами, а й нагадують основні правила поведінки. Цього разу науковці вирахували, скільки громадян можуть захворіти на COVID-19 вже до кінця 2020 року.

На офіційній сторінці Коронавірус.Інфо від МОЗ в соцмережі Telegram повідомили про те, які прогнози щодо коронавірусу в Україні до кінця року.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 листопада

Поки українські вчені з Інституту проблем ринку й економіко-екологічних досліджень Національної академії наук прогнозують, що до кінця листопада кількість інфікованих за весь час сягне понад 743 тисяч, а до 20 грудня ця позначка росте до мільйона.

Тим часом показники тих, хто одужав, до кінця листопада очікуються такі: 349 588 осіб. А до другої половини грудня сподіваються на цифру у майже 600 тисяч людей.

Скільки українців може захворіти на коронавірус до кінця року: прогнози науковців - фото 436543

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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