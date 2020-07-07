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Привид на кадрах з дочкою шокував батька: фото не для слабкодухих

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Привид на кадрах з дочкою шокував батька: фото не для слабкодухих - фото 1

Житель Тайваню по-справжньому жахнувся, побачивши моторошну безлику фігуру на відео з малолітньою дочкою. Містичності додає той факт, що у цей день в сусідів був похорон.

Відзначається, що батько знімав на відео свою маленьку дочку 22 серпня 2017 року в будинку родичів. Через три роки він вирішив переглянути ролик і жахнувся.

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На кадрах видно, що за столом на задньому фоні видно фігура схожа на темноволосу жінку. Батько прийшов був шокований, оскільки не пам'ятає, щоб в кімнаті тоді був хтось ще.

Житель Тайваню вирішив, що на відео потрапив привид. Адже саме у день зйомки у сусідів був похорон – у них померла дочка. Фахівці підтвердили справжність ролика і відсутність редагування, але багато користувачів поставилися до відео скептично.

Привид на кадрах з дочкою шокував батька: фото не для слабкодухих - фото 414389

Привид на кадрах з дочкою шокував батька: фото не для слабкодухих - фото 414390

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Джерело: mirror
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