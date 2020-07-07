Як люди минулого століття уявляли подорожі в 2020-му: наочні ілюстрації

Початок 20 століття став бумом технологічних винаходів, на основі яких людство плекало футуристичні мрії про своє майбутнє. Проте, більшість прогнозів столітньої давності не справдились, а ми досі не такі хай-тек, як собі це уявляли у 1900-х.

Ілюстратори Budget Direct Travel Insurance відшукали найкращі бачення туризму та візуалізували їх. Ця серія реалістичних зображень показує, як люди з 1990-х уявляли наші мандри зараз. Хоча й сталося не так, як гадалося.

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Підводний туристичний автобус (1932)

"Океанські дива можна споглядати з підводного автобуса!" – яскраво описував свій винахід французький інженер. Він вважав, що такі екскурсійні поїздки будуть звичними до 2020 року.

Концепція фургона-амфібії (1947)

Промисловий дизайнер Роберт Зейдман винайшов цю "цивільну амфібію" після того, як побачив експериментальні транспортні засоби під час Другої світової війни. Цей розкішний автофургон має вбудований бар, місце для морського спорядження та відкритий салон, що за бажанням можна перетворити на риболовецьку кабіну.

Морський круїзний корабель (1957)

Цей "божевільний потяг-амфібію" придумав легендарний науково-фантастичний ілюстратор Франк Тінслі для журналу Mechanix Illustrated в 1957 році. Але технологія "провислого сечового міхура" колеса заснована на реальних Rolligon-шинах.

База відпочинку майбутнього (1957)

Ідея знаменитого дизайнера Ford Advanced Studio Styling Studio Джеймса Р. Пауерса про розкішний будинок на березі океану. Ця туристична база мала б бути огородженою склом і захищеною від сонця накладним бетонним навісом. У будівлі є підводний оглядовий майданчик та комбінована тераса / вертоліт.

Міста на колонізованих планетах (1977)

Укінці 1970-х NASA було впевнене, що колонізація космосу стане наступним кроком після відвідин Місяця, тому космічне агентство доручило художнику Ріку Гідісу проілюструвати свої звіти про нові місця проживання людей у космосі.

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