Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Експерти сказали, чи потрібно рахувати калорії, щоб схуднути

  • 37
Експерти сказали, чи потрібно рахувати калорії, щоб схуднути - фото 1

Вважають, що сенс усіх дієт такий: вживати калорій менше, ніж витрачаємо. А чи це дійсно потрібно? Читайте далі та дізнайтеся, що відбувається з нашим тілом насправді.

Коли ми починаємо годувати наш організм меншою кількістю їжі, то він починає витрачати свої ресурси, щоб заповнити цю нестачу. І коли це доходить до критичної позначки, то всі ваші установки на заборону та обмеження в їжі, абсолютно не працюють. Ви будете нескінченно зриватися на "заборонену їжу", щоб заповнити дефіцит в організмі.

І ще: Медики розвіяли головні міфи про правильне харчування

Тому підхід "їси менше – витрачай більше" не розв'язує основну проблему, яка є причиною зайвої ваги. А основна проблема – це порушений обмін речовин.

Обмін речовин – це здатність організму виводити з тіла шлаки та токсини в більшій кількості, ніж вони в нього потрапляють. При правильній роботі обміну речовин, якщо ви з'їли щось зайве або погане, то ваш організм швидко це виведе, не відкладаючи в запаси.

Але при порушенні цього процесу, коли здатність організму виводити зайве не працює, тоді організм в екстреному порядку розкладає весь "сміття" в різні місця, але більшою мірою в підшкірний прошарок.

Звідси виникає порушення засвоєння важливих поживних мікроелементів, відбувається дефіцит і виснаження, попри зайву вагу. Виникають часті простудні захворювання, які призводять до хронічних і інших тяжких наслідків.

Тому максимально важливо не рахувати калорії, а відновити та налагодити правильну роботу процесу виведення продуктів розпаду з організму.

До теми: Що додати до їжі, щоб не переїдати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
  • 14 травня, 12:23
  • 262
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 453
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1469265
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Здорове харчування Поради