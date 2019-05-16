Експерти сказали, чи потрібно рахувати калорії, щоб схуднути

Вважають, що сенс усіх дієт такий: вживати калорій менше, ніж витрачаємо. А чи це дійсно потрібно? Читайте далі та дізнайтеся, що відбувається з нашим тілом насправді.

Коли ми починаємо годувати наш організм меншою кількістю їжі, то він починає витрачати свої ресурси, щоб заповнити цю нестачу. І коли це доходить до критичної позначки, то всі ваші установки на заборону та обмеження в їжі, абсолютно не працюють. Ви будете нескінченно зриватися на "заборонену їжу", щоб заповнити дефіцит в організмі.

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Тому підхід "їси менше – витрачай більше" не розв'язує основну проблему, яка є причиною зайвої ваги. А основна проблема – це порушений обмін речовин.

Обмін речовин – це здатність організму виводити з тіла шлаки та токсини в більшій кількості, ніж вони в нього потрапляють. При правильній роботі обміну речовин, якщо ви з'їли щось зайве або погане, то ваш організм швидко це виведе, не відкладаючи в запаси.

Але при порушенні цього процесу, коли здатність організму виводити зайве не працює, тоді організм в екстреному порядку розкладає весь "сміття" в різні місця, але більшою мірою в підшкірний прошарок.

Звідси виникає порушення засвоєння важливих поживних мікроелементів, відбувається дефіцит і виснаження, попри зайву вагу. Виникають часті простудні захворювання, які призводять до хронічних і інших тяжких наслідків.

Тому максимально важливо не рахувати калорії, а відновити та налагодити правильну роботу процесу виведення продуктів розпаду з організму.

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