Що буде, якщо роками не прощатись зі старими речами (фото)

Шотландка показала завалену спальню своєї матері, яка чимало років накопичувала різноманітні речі. Літній жінці навіть не вдавалось нормально спати, адже ліжко перетворилось на місце для непотребу.

Мелані Хатчінсон з Единбурга поділилась у закритій Facebook-групі Hinch Army Cleaning Tips фотографіями кімнати своєї матері до масштабного прибирання і після.

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Виявилось, що старенька роками вирішувала не позбавлятись старих речей. Через це невеличка спальня більше нагадувала підсобне приміщення, а не місце для відпочинку. До того ж, матір Мелані відмовлялась викидати будь-що, аж поки у жінки не увірвався терпець.

Hinch Army Cleaning Tips

"Коли твоя мама – скнара. Неможливо побачити ліжко і зайти у спальню... Я винесла звідти 15 чорних мішків зі сміттям. Вона задоволена!", – відзначила вона.

Hinch Army Cleaning Tips

Важко уявити, скільки часу знадобилось Мелані, щоб зібрати та винести всі "скарби", але результат був того вартий. А невеличке переміщення меблів зробило спальню ще просторішою. Тому, якщо вам досі хочеться тримати вдома зовсім не потрібні речі, варто переглянути свої погляди.

Hinch Army Cleaning Tips

Hinch Army Cleaning Tips

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