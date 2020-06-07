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Чоловік зробив коханій подарунок, який майже зруйнував шлюб

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Один подарунок зіпсував життя чоловіка - фото 1
Один подарунок зіпсував життя чоловіка

Чоловік поділився історією невдалого подарунка в мережі, і це приклад того, як не варто робити, щоб не залишитись без другої половинки. Хоч йому і вдалось втілити мрію в реальність, але далеко не для своєї дружини.

Користувач з ніком AnonBunny1u розповів на платформі Reddit про те, як подарунок для дружини на день народження ледь не став фатальним. Його кохана досі з ним не розмовляє, тож ніхто не знає, чим це все закінчиться.

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Річ у тому, що чоловік загорівся ідеєю подарувати дружині кроликів, які є її улюбленими тваринками.

"Упродовж кількох тижнів я багато думав про те, що їй подарувати, і це було безрезультатно. У неї чимало прикраси та одягу, є все, що потрібно. Я помітив двох кроликів для придбання, власник хотів прилаштувати їх якнайшвидше, тому я подумав, що це ідеальний подарунок, адже це улюблені тваринки моєї жінки. Наша донька (4 роки) назвали їх Спот і Дотті", – почав історію головний герой. Він також придбав спеціальну клітку та пофарбував в улюблені кольори дружини.

via GIPHY

А в день народження коханої він одразу після сніданку повів її до свого кабінету, де й сховав кроликів. Щоправда, жінка була шокована від такого подарунку. Спершу чоловік подумав, що це через те, що вони у кабінеті, тому пообіцяв, що після кастрації тваринки зможуть спокійно жити у саду. Він навіть сказав, що може змінити будь-які аксесуари на її смак. Але у відповідь отримав лише мовчанку. Шокована жінка просто вийшла з кімнати і почала ігнорувати всі його намагання заговорити.

"Я спитав про це свою сестру, адже вони близькі друзі. Виявилось, що кролики улюблені тварини моєї колишньої дівчини, матері моєї дитини. Тому тепер, коли дружина буде виходити у сад з дітьми, то бачитиме нагадування про те, що я сплутав її колишньою", – підсумував чоловік, який втілив мрію, але не тієї жінки.

via GIPHY

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Джерело: medialeaks
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