Чоловік зробив коханій подарунок, який майже зруйнував шлюб

Чоловік поділився історією невдалого подарунка в мережі, і це приклад того, як не варто робити, щоб не залишитись без другої половинки. Хоч йому і вдалось втілити мрію в реальність, але далеко не для своєї дружини.

Користувач з ніком AnonBunny1u розповів на платформі Reddit про те, як подарунок для дружини на день народження ледь не став фатальним. Його кохана досі з ним не розмовляє, тож ніхто не знає, чим це все закінчиться.

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Річ у тому, що чоловік загорівся ідеєю подарувати дружині кроликів, які є її улюбленими тваринками.

"Упродовж кількох тижнів я багато думав про те, що їй подарувати, і це було безрезультатно. У неї чимало прикраси та одягу, є все, що потрібно. Я помітив двох кроликів для придбання, власник хотів прилаштувати їх якнайшвидше, тому я подумав, що це ідеальний подарунок, адже це улюблені тваринки моєї жінки. Наша донька (4 роки) назвали їх Спот і Дотті", – почав історію головний герой. Він також придбав спеціальну клітку та пофарбував в улюблені кольори дружини.

А в день народження коханої він одразу після сніданку повів її до свого кабінету, де й сховав кроликів. Щоправда, жінка була шокована від такого подарунку. Спершу чоловік подумав, що це через те, що вони у кабінеті, тому пообіцяв, що після кастрації тваринки зможуть спокійно жити у саду. Він навіть сказав, що може змінити будь-які аксесуари на її смак. Але у відповідь отримав лише мовчанку. Шокована жінка просто вийшла з кімнати і почала ігнорувати всі його намагання заговорити.

"Я спитав про це свою сестру, адже вони близькі друзі. Виявилось, що кролики – улюблені тварини моєї колишньої дівчини, матері моєї дитини. Тому тепер, коли дружина буде виходити у сад з дітьми, то бачитиме нагадування про те, що я сплутав її колишньою", – підсумував чоловік, який втілив мрію, але не тієї жінки.

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