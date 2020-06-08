Фото з весілля 80-річного чоловіка здивувало інтернет, і ось чому

Донька показала знімок з весілля свого 80-річного батька і викликала справжній шквал обговорення в мережі. Здається, чоловік знає секрет молодості!

Користувачка Reddit з ніком lateralus1075 поділилась чарівним фото свого батька у день весілля, яке швидко зайняло місце в трендах. Допис зібрав 104 тисячі балів та понад тисячу коментарів. Здавалось б, чому така реакція? Але все пояснює підпис.

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"Мій батько вчора одружився, а сьогодні йому виповнилось 80!", – зазначила дівчина під колажем з кадрів з весілля та святкування дня народження, на яких винуватець свята разом зі своєю коханою. І поки частина користувачів захоплюється історією кохання, то чимало хто звернув увагу на те, як молодо виглядає подружжя. До слова, новоспеченій дружині 76 років, і вона також знає таємницю чудового вигляду.

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