Що буде, якщо регулярно їсти вершкове масло

Улюблене з дитинства вершкове масло в дієтичних колах затаврували шкідливим для фігури і здоров'я. Розбираємося, чи дійсно це так.

Один з головних міфів – про калорійність вершкового масла – легко розвінчати, просто порівнявши його з рослинними продуктами. Кокосова, оливкова, соняшникова та інші олії в середньому містять 850-900 ккал на 100 грамів, в той час як вершкове – 610-750 ккал в залежності від жирності.

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Вершкове масло – джерело вітамінів А, B, C, D, Е і К, а також жирних кислот Омега-3 і Омега-6. Причому деякі з вітамінів (А, D і Е) краще засвоюються саме разом з жирами. Ці речовини уповільнюють старіння, захищають від ультрафіолету, стимулюють ріст волосся, зміцнюють нігті і кістки і роблять багато іншої корисної роботи.

"Поганий" холестерин в маслі корисний і сам по собі. Він є компонентом клітинних мембран, захищає нервові волокна, які беруть участь в травленні.

Масло

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