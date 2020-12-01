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Що буде, якщо медитувати кожен день

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Медитація - фото 1
Медитація / courseburg

Науково доведено, що медитація позитивно впливає на здоров'я людини. Що ж буде з нами, якщо медитувати кожного дня хоча б по 10 хвилин.

Фізіологічні ефекти:

  • Кров'яний тиск приходить в норму, пульс вирівнюється
  • Дихання стає спокійним і рівномірним
  • Знижується виділення гормону адреналіну в кров
  • Прискорюється робота мозку
  • Поліпшується імунітет
  • Велика працездатність

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Психологічні ефекти:

  • Менше почуття занепокоєння
  • Страхи і фобії стають менш гострими
  • Впевненість в собі і своїх силах
  • Усвідомленість в підході до життя, чітка постановка цілей
  • Концентрація уваги
  • Контроль емоцій, вміння заспокоїти себе
  • Гарний настрій, задоволення життям

Відомо, що під час медитації людина відчуває себе спокійною, але що щодо звичайного житті? У 2012 році психологи провели дослідження, в ході якого група випробовуваних пройшла 8-тижневий курс медитації. До початку досліду і після їм показували фотографії, які викликають у людей певні емоції: позитивні, негативні і нейтральні. Одночасно з показом картинок за допомогою енцефалограми фіксували мозкову активність піддослідних. Результати показали, що в кінці експерименту люди стали більш спокійними.

Що буде, якщо медитувати кожен день - фото 437530

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Джерело: courseburg
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