Що буде, якщо медитувати кожен день

Науково доведено, що медитація позитивно впливає на здоров'я людини. Що ж буде з нами, якщо медитувати кожного дня хоча б по 10 хвилин.

Фізіологічні ефекти:

Кров'яний тиск приходить в норму, пульс вирівнюється

Дихання стає спокійним і рівномірним

Знижується виділення гормону адреналіну в кров

Прискорюється робота мозку

Поліпшується імунітет

Велика працездатність

І ще: 5 овочів, які стоять на заваді схудненню

Психологічні ефекти:

Менше почуття занепокоєння

Страхи і фобії стають менш гострими

Впевненість в собі і своїх силах

Усвідомленість в підході до життя, чітка постановка цілей

Концентрація уваги

Контроль емоцій, вміння заспокоїти себе

Гарний настрій, задоволення життям

Відомо, що під час медитації людина відчуває себе спокійною, але що щодо звичайного житті? У 2012 році психологи провели дослідження, в ході якого група випробовуваних пройшла 8-тижневий курс медитації. До початку досліду і після їм показували фотографії, які викликають у людей певні емоції: позитивні, негативні і нейтральні. Одночасно з показом картинок за допомогою енцефалограми фіксували мозкову активність піддослідних. Результати показали, що в кінці експерименту люди стали більш спокійними.

Це цікаво: Названі наслідки регулярного пропуску сніданку