Названі наслідки регулярного пропуску сніданку

Сніданок – найважливіший прийом їжі, адже він заряджає нас енергією на весь день, збільшує працездатність і покращує самопочуття. Але багато людей відмовляються від сніданку. Чим загрожує така звичка?

Підвищення рівня цукру в крові

Постійна відмова від сніданку може призвести до підвищеного рівня цукру в крові. Відбувається це через те, що ви не отримуєте вранці поживних речовин і вітамінів і пізніше замінюєте сніданок чимось шкідливим. Концентрація інсуліну в організмі знижується, і тіло накопичує більше цукру.

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Постійний голод

Багато хто думає, що, відмовившись від сніданку, вони позбудуться зайвих кілограмів. Насправді це велика помилка. Протягом усього дня вас буде переслідувати голод, і ви будете з'їдати набагато більше, ніж варто.

Емоційний дисбаланс

Регулярна відмова від ранкового прийому їжі може привести до емоційного дисбалансу, а це своєю чергою, спровокує стрес, дратівливість, поганий сон і т. д. Причина буде ховатися в нестачі цінних речовин і мікроелементів.

Для здорового способу життя

Якщо ви вже зовсім не можете змусити свій організм поснідати, то не впадайте у відчай. Є маленька хитрість: почніть вранці робити зарядку або пробіжку зранку. У такому випадку ваш організм після навантаження з вдячністю прийме трапезу, щоб заповнити витрачені калорії.

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