5 овочів, які стоять на заваді схудненню

Їсти більше овочів і фруктів, скоротити швидкі вуглеводи та шкідливі жири – ось, здавалося б, універсальна формула схуднення? На жаль, не зовсім так: деякі овочі зовсім навіть не друзі схудненню, а зовсім навпаки. Розповідаємо, від яких "перевертнів" варто триматися якомога далі, якщо ви худнете.

Ці 5 популярних овочів можуть стати причиною набору зайвої ваги, а не схуднення!

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Баклажани

Самі по собі вони не є небезпечними для ваги, але ці овочі, як губка, вбирають жир і олію. І коли ви їх смажите або запікаєте, разом з корисними овочами отримуєте до склянки рослинного олії, до того ж нагрітої. Це не принесе користі ані фігурі, ані здоров'ю.

Кабачки

Все те ж саме, що з баклажанами, але ще і крохмаль: його в кабачках нехай і не так багато, як в картоплі, але достатньо, щоб загальмувати процес схуднення. Будьте уважні!

Морква

Удар в саме серце: така яскрава, така смачна, така корисна... і така солодка! Саме високий вміст сахарози й робить моркву небезпечною для нашої фігури, особливо якщо їсти її в необмежених кількостях. Тому одна, ну, максимум, дві штучки в день, а більше – ні-ні!

Буряк

Дуже корисний і смачний коренеплід, але, на жаль, містить багато цукру, крохмалю і вуглеводів. Буряк варто їсти з обережністю у першу чергу тим, у кого підвищений рівень цукру в крові – цей овоч може привести до стрибків глюкози. Але навіть якщо у вас все в порядку і резистентність до глюкози вам не загрожує, не дуже захоплюйтеся: є дослідження, які підтверджують, що споживання буряка стимулює організм запасати, а не витрачати жир.

Кукурудза

Якщо у вас є проблеми з рівнем цукру або якщо ви серйозно маєте намір схуднути, на жаль, вам доведеться повністю відмовитися від кукурудзи. У цьому овочі занадто багато цукру, який здатний викликати стрибки глюкози та порушити здоровий рівень інсуліну в організмі. І вже тим більше варто бути обережними з консервованою кукурудзою: в кожній баночці дуже багато цукру і солі.

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