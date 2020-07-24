Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен

Не секрет, що деякі відкриття в історії були зроблені зовсім випадково. Герої нашої добірки поки що не прославились чимось значним, але і їхні випадкові винаходи захоплюють. Зацініть!

Звичайно, це не означає, що справжні відкриття трапляються дуже часто. І якщо Флемінг повернувся з двотижневої відпустки та зрозумів, що в чашках Петрі є колонії бактерій, які не виростають біля цвілі, це не означає, що два тижні біля моря наштовхнули б і вас на винайдення пеніциліну.

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Проте це не скасовує важливості повсякденних відкриттів, які зауважують лише найуважніші. Дивіться прикольну добірку та не намагайтесь повторити це в реалі, адже так не було задумано ;)

Що буде, якщо спробувати відкрити зображення долара чи євро у Photoshop

Що буде, якщо кіт торкнеться плазмової кулі

Що буде, якщо відшліфувати кокос

Що буде, якщо поставити M&ms у посудину з водою

Що буде, якщо заморозити мармеладних черв'яків

Що буде, якщо виростити гарбуз всередині пластикової форми

Що буде, якщо 8-річна дитина поставить руку в чашу Петрі

Що буде, якщо зберігати половину капустини в холодильнику занадто довго

Я випадково залишив миску з буряковим соком на прилавку, а потім зрізав верхній шар

Що буде, якщо замочити сире яйце в оцті на 24 години, тоді в кукурудзяному сиропі на 24 години, а потім дистильованій воді на 24 години. Це був науковий експеримент моєї сестри, щоб показати селективну проникність

Що буде, якщо отримати опік на вицвілому татуюванні

Що буде, якщо поставити горизонтальні дзеркала на будинку в пустелі

Що буде, якщо проїхатись по малюнках крейдою в спекотний день

Що буде, якщо занадто довго тримати велосипед на вулиці

Що буде з їжею в Антарктиді при температурі -70 °С

Що буде, якщо залишити картоплю в погребі на 6 місяців

Що буде, якщо не проріджувати моркву в городі

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