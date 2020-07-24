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Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен

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Що буде, якщо вилити гарячий чай в міцний мороз - фото 1
Що буде, якщо вилити гарячий чай в міцний мороз

Не секрет, що деякі відкриття в історії були зроблені зовсім випадково. Герої нашої добірки поки що не прославились чимось значним, але і їхні випадкові винаходи захоплюють. Зацініть!

Звичайно, це не означає, що справжні відкриття трапляються дуже часто. І якщо Флемінг повернувся з двотижневої відпустки та зрозумів, що в чашках Петрі є колонії бактерій, які не виростають біля цвілі, це не означає, що два тижні біля моря наштовхнули б і вас на винайдення пеніциліну.

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Проте це не скасовує важливості повсякденних відкриттів, які зауважують лише найуважніші. Дивіться прикольну добірку та не намагайтесь повторити це в реалі, адже так не було задумано ;)

Що буде, якщо спробувати відкрити зображення долара чи євро у Photoshop

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417349

Що буде, якщо кіт торкнеться плазмової кулі

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417331

Що буде, якщо відшліфувати кокос

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417334

Що буде, якщо поставити M&ms у посудину з водою

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417336

Що буде, якщо заморозити мармеладних черв'яків

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417350

Що буде, якщо виростити гарбуз всередині пластикової форми

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417332

Що буде, якщо 8-річна дитина поставить руку в чашу Петрі

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417351

Що буде, якщо зберігати половину капустини в холодильнику занадто довго

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417335

Я випадково залишив миску з буряковим соком на прилавку, а потім зрізав верхній шар

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417338

Що буде, якщо замочити сире яйце в оцті на 24 години, тоді в кукурудзяному сиропі на 24 години, а потім дистильованій воді на 24 години. Це був науковий експеримент моєї сестри, щоб показати селективну проникність

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417355

Що буде, якщо отримати опік на вицвілому татуюванні

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417354

Що буде, якщо поставити горизонтальні дзеркала на будинку в пустелі

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417342

Що буде, якщо проїхатись по малюнках крейдою в спекотний день

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417343

Що буде, якщо занадто довго тримати велосипед на вулиці

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417348

Що буде з їжею в Антарктиді при температурі -70 °С

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417346

Що буде, якщо залишити картоплю в погребі на 6 місяців

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417352

Що буде, якщо не проріджувати моркву в городі

Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен - фото 417353

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Джерело: boredpanda
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