Наречений порушив популярну весільну традицію і став зіркою (відео)

Якими б сучасними не були наречені, але є весільні традиції, які вже чимало століть є невіддільною частиною всіх святкувань створення нової сім'ї. Але цей хлопець, вочевидь, і не підозрював про один з обрядів.

Є чимало весільних традицій, від яких рідко відмовляються майбутні подружжя. Серед них найпопулярнішою є спільне розрізання торта, яке символізує об'єднання двох родин, а також відданість своїй половинці. Не менш важливою є й друга частина цього обряду, у якій наречені годують один одного цим же тортом, показуючи повагу та рівноправність. Але герой цього відео, здається, зовсім розгубився і похитнув давню традицію.

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Гості на весіллі Дрейка та Еллі Даунс зафіксували на камеру цей незручний момент, коли майбутній чоловік вирішив сам з'їсти свій шматочок. Реакція його коханої була доволі красномовною, а на обличчі Дрейка можна було прочитати всі емоції водночас. Тож не дивно, що наречена не могла не поділитись роликом у мережі, що успішно зробила двічі, зробивши свого чоловіка справжньою зіркою. Щоправда, дехто з коментаторів радив одразу ж розлучатись, адже поведінка Дрейка може свідчити про егоїзм, а хтось просто впізнав себе на будь-якого весіллі, куди гості частенько приходять лише для трапези.

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