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Що буде, якщо часто спати вдень

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Тривалість денного сну може бути різною - фото 1
Тривалість денного сну може бути різною / vybor

Лікарі розповіли, що якщо спати вдень, ризики інфаркту та інсульту знизяться. Як стверджують дослідники, сон може замінити прийом медикаментів, призначених лікарем.

Ліки від гіпертонії знижують тиск приблизно на 7 мм, а денний сон на 5 мм, відзначають академіки.

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Денний сон потрібен організму і серцево-судинній системі. Оскільки тиск під час сну стабілізується, ризики не пережити інфаркт або інсульт знижуються. Наукові співробітники провели експеримент і прийшли до висновку, що відпочинок в післяобідній час допомагає знизити ризики розвитку інфаркту та інсульту.

Тривалість денного сну може бути різною, хтось ляже на 10 хвилин і встане свіжішим, а комусь, щоб виспатися, потрібно до двох годин. Багато людей відзначають, що їм шкода витрачати час на денний сон, навіть якщо він триває всього 10-15 хвилин.

Тим часом інші наукові фахівці вирішили дізнатися, які ж пари займаються сексом частіше за інших. Виявилося, що на регулярність плотських втіх впливає і тривалість стосунків, і їхня якість, і сексуальне задоволення.

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Джерело: flintrehab
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