Що буде, якщо часто спати вдень

Лікарі розповіли, що якщо спати вдень, ризики інфаркту та інсульту знизяться. Як стверджують дослідники, сон може замінити прийом медикаментів, призначених лікарем.

Ліки від гіпертонії знижують тиск приблизно на 7 мм, а денний сон на 5 мм, відзначають академіки.

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Денний сон потрібен організму і серцево-судинній системі. Оскільки тиск під час сну стабілізується, ризики не пережити інфаркт або інсульт знижуються. Наукові співробітники провели експеримент і прийшли до висновку, що відпочинок в післяобідній час допомагає знизити ризики розвитку інфаркту та інсульту.

Тривалість денного сну може бути різною, хтось ляже на 10 хвилин і встане свіжішим, а комусь, щоб виспатися, потрібно до двох годин. Багато людей відзначають, що їм шкода витрачати час на денний сон, навіть якщо він триває всього 10-15 хвилин.

Тим часом інші наукові фахівці вирішили дізнатися, які ж пари займаються сексом частіше за інших. Виявилося, що на регулярність плотських втіх впливає і тривалість стосунків, і їхня якість, і сексуальне задоволення.

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