Ці ознаки точно вкажуть на те, яка людина в ліжку

Часто зрозуміти наскільки твій потенційний партнер або партнерка гарячі у ліжку можна за апетитом людини і за тим, як вона їсть.

Якщо дівчина в кафе або ресторані замовить собі каву і легкий салат, готуйся, у ліжку у вас теж буде все легко і швидко. Не варто розраховувати на безсонні ночі.

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Якщо ж дівчина відрізняється хорошим апетитом, то варто до неї придивитися ближче і постаратися її не проґавити. Ще темперамент у ліжку можна визначити за тим, як людина танцює. Якщо вона сором'язлива, то сором'язлива у всьому. Починаючи від поведінки в закладах і компанії, закінчуючи сексом.

З дівчиною, яка любить постояти біля стінки в клубі, не варто розраховувати на гарячі стосунки. Швидше за все, вона просто занадто сором'язлива. І максимумом вашої різноманітності стануть 2 пози. А от якщо ви йдете вулицею, грає музика і вона танцює співає і відривається, то ніч буде веселою і цікавою.

Ці ознаки точно вкажуть на те, яка людина в ліжку

Упевнені й спокійні рухи чоловіка вкажуть на те, що він гідно проявить себе в ліжку. Якщо чоловік педант, стежить за дрібницями, то у нього скрізь буде так. Навіть в сексі він не налаштований на різноманітність. Якщо ж він готовий до авантюр, непередбачуваний і часто експериментує, то в сексі у вас буде так само.

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