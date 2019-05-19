Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Дункан Лоуренс

Ці ознаки точно вкажуть на те, яка людина в ліжку

  • 28
Що вказує на хороший апетит - фото 1
Що вказує на хороший апетит / Club Monaco

Часто зрозуміти наскільки твій потенційний партнер або партнерка гарячі у ліжку можна за апетитом людини і за тим, як вона їсть.

Якщо дівчина в кафе або ресторані замовить собі каву і легкий салат, готуйся, у ліжку у вас теж буде все легко і швидко. Не варто розраховувати на безсонні ночі.

І ще: Стань сексуальним гігантом: ці вправи зроблять тебе богом у ліжку

Якщо ж дівчина відрізняється хорошим апетитом, то варто до неї придивитися ближче і постаратися її не проґавити. Ще темперамент у ліжку можна визначити за тим, як людина танцює. Якщо вона сором'язлива, то сором'язлива у всьому. Починаючи від поведінки в закладах і компанії, закінчуючи сексом.

З дівчиною, яка любить постояти біля стінки в клубі, не варто розраховувати на гарячі стосунки. Швидше за все, вона просто занадто сором'язлива. І максимумом вашої різноманітності стануть 2 пози. А от якщо ви йдете вулицею, грає музика і вона танцює співає і відривається, то ніч буде веселою і цікавою.

Ці ознаки точно вкажуть на те, яка людина в ліжку - фото 328598
Ці ознаки точно вкажуть на те, яка людина в ліжку

Упевнені й спокійні рухи чоловіка вкажуть на те, що він гідно проявить себе в ліжку. Якщо чоловік педант, стежить за дрібницями, то у нього скрізь буде так. Навіть в сексі він не налаштований на різноманітність. Якщо ж він готовий до авантюр, непередбачуваний і часто експериментує, то в сексі у вас буде так само.

Читайте також: Три фатальні помилки у ліжку: не наплужи!

Джерело: sexyconfidence
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: наскільки добре ти розбираєшся в міфології
  • 17 травня, 15:00
  • 204
Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня
  • Вчора, 15:50
  • 123
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1475474
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Секс