Названо найдоступніший спосіб продовжити життя

Науковці розповіли, як зменшити ризики ранньої смерті, а також зробити життя довшим та здоровішим. Цей простий спосіб не потребує витрат коштів та не забирає багато часу.

В Американській асоціації серця заявили, що майже 400 тисяч жінок по всьому світу щороку помирають через проблеми із серцево-судинною системою.

І ще: Чому варто пити каву лише після 10 ранку

Цей моторошний показник значно вищий, аніж від раку та діабету разом взятих. Тому вчені серйозно взялися за цю проблему та дійшли до висновку, що саме малорухливий спосіб життя позбавляє жінок здоров'я. А фахівці з Медичної школи при Університеті Джона Хопкінса додали, що погіршує ситуацію ще й неправильний раціон. З'ясувалось, що половина тих, хто страждав від серцевих недуг, зовсім нехтували здоровим способом життя.

Це заняття допомагає продовжити життя

Учені наголошують, що фізична активність - це найпростіший та найдоступніший спосіб продовжити життя. Жінкам потрібно витрачати всього 150 хвилин на тиждень для звичайної активності або ж по 30 хвилин на день для легких навантажень.

Читайте також: Скільки чашок кави можна випити без шкоди для здоров'я