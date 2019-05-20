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Учені з'ясували, які пари займаються сексом найчастіше

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На частоту сексу впливає безліч факторів - фото 1
На частоту сексу впливає безліч факторів

Наукові фахівці вирішили дізнатися, які ж пари займаються сексом частіше за інших. Виявилося, що на регулярність плотських втіх впливає і тривалість стосунків, і їхня якість, і сексуальне задоволення.

Учені з Норвезького університету природних і технічних наук опитали 92 пари та з'ясували, що відрізняє тих, хто частіше за інших займається сексом.

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Психологи хотіли з'ясувати, наскільки пристрасть й емоційна залученість впливають на частоту статевих контактів пари. Для цього вони відібрали 92 пари гетеросексуальної орієнтації у віці від 19 до 30 років. Тривалість стосунків була різною: від місяця до дев'яти років, у середньому учасники зустрічалися трохи менш ніж два роки.

У добровольців запитали, наскільки вони щасливі у стосунках, чи близькі з партнером і наскільки віддані йому. Потім учені застосували структурне моделювання - статистичний метод перевірки й оцінки причинно-наслідкових зв'язків.

Найчастіше сексом займаються пари, які недавно сформувалися - фото 328868

Виявилося, що довіра та близькість не мали ніякого зв'язку з регулярним сексом, а мала значення лише пристрасть. При цьому частота статевих актів знижувалася з часом.

Вчені відзначили, що важливо і те, як жінки ставляться до спонтанного сексу. Більш ліберальні партнерки проводять грань між сексом і почуттями, тому емоційні спалахи - такі, як сварки, - менше впливають на їхнє бажання займатися сексом.

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Джерело: Evolutionary Behavioral Sciences
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