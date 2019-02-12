Ілон Маск озвучив вартість квитків на Марс

Глава SpaceX Ілон Маск у своїй черговій заяві озвучив вартість квитка для тих, хто хоче здійснити космічну подорож. Саме на Червону планету покладає всі надії винахідливий Ілон.

Глава SpaceX вважає, що життя на Марсі стане реальністю вже в цьому поколінні – одного разу Маск навіть припустив, що сам може полетіти на Червону планету в не надто віддаленому майбутньому. В одному зі своїх останніх заяв він озвучив передбачувану вартість квитка на космічний корабель.

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Я впевнений, що переїзд на Марс (з безкоштовним зворотним квитком) буде коштувати менш ніж 500 тисяч доларів, а може бути, навіть нижче 100 тисяч. Досить дешево для більшості людей в країнах з розвиненою економікою – вони можуть продати свій будинок на Землі і переїхати на Марс, якщо захочуть, – заявив бізнесмен у своєму Twitter-блозі, відповідаючи на питання одного з передплатників.

Політ до Марсу може обійтися у менше 500 тисяч доларів

При цьому винахідник визнав, що перші шукачі пригод, які наважаться на поїздку на Марс, зіткнуться з високим ризиком смерті в процесі подорожі. За його словами, життя в марсіанських умовах стане величезним випробуванням для всіх, хто зважиться на політ.

Very dependent on volume, but I’m confident moving to Mars (return ticket is free) will one day cost less than $500k & maybe even below $100k. Low enough that most people in advanced economies could sell their home on Earth & move to Mars if they want. — Elon Musk (@elonmusk) 11 лютого 2019 р.

На початку лютого компанія SpaceX провела випробування двигуна міжпланетного корабля Starship – який, втім, все ще перебуває у стадії прототипу. Крім того, сьогодні стало відомо про банкрутство некомерційної організації Mars One Ventures, яка займалася підготовкою майбутніх колоністів. Терміни комерційного запуску експедиції на четверту планету Сонячної системи підприємець не озвучив.

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