Ще одна захисниця Маріуполя отримала нагороду – "Woman 2022"

У Києві пройшов міжнародний жіночий форум "Business Woman" на тему "Роль жінок під час війни". Еліна Мединіна отримала нагороду у категорії "Захисниці України на фронті".

Про це повідомила Держприкордонслужба.

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До лютого 2022 Еліна очолювала медичну службу Донецького прикордонного загону. Разом із побратимами Еліна опинилась на "Азовсталі", вийшла у полон і провела чотири місяці в Оленівській колонії. Була там і під час теракту 29 липня.

Еліна – медикиня, якій довелося врятувати не одне життя на "Азовсталі". Потім дівчина потрапила у російський полон, в якому перебувала майже 5 місяців", – зазначили у Держприкордонслужбі.

Еліна Мединіна / ДПСУ/Telegram

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