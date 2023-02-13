Художник Vhils створив портрет загиблого активіста Сергія Нігояна з постерів

Портрет цілком створений з постерів, які були розклеєні в українських містах після 24 лютого. Виставку представлять у тимчасовому мистецькому просторі MOT, який відкриють на Контрактовій площі 17 лютого.

Це одна з двох робіт, які митець представить в Києві, на виставці сучасного мистецтва в новому культурному просторі MOT від команди don't Take Fake, пише DTF Magazine.

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Героями нових робіт відомий португальський художник обрав "знакові постаті із новітньої історії України, які уособлюють основні принципи миру, свободи, рівності та прав людини".

Свого часу я зустрівся з сім’єю Сергія Нігояна та був зворушений його історією. Він став першим, хто загинув на Майдані, який боровся за свободу та гідність. І я досі пам’ятаю свої враження від локації, яку вибрали для муралу з Сергієм (стіна цегляного будинку, обернена до Михайлівської площі та Михайлівського собору. – Прим. DTF Magazine). Мені захотілося продовжити пам’ять про нього і створити ще один його портрет, цього разу з плакатів, які створювали, щоб підтримати дух українців. Це теж видається мені дуже символічним", – розповів художник.

vhils / Instagram

Сергій Нігоян – учасник, активіст і один із бійців 3-ї сотні Самооборони Майдану, вбитий під час протистояння на вулиці Грушевського в Києві. Один із перших загиблих на Майдані. Громадянин України вірменського походження. Герой України (2014, посмертно).

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