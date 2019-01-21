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Шазам: з'явився новий тизер

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Шазам, дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Шазам, дивитись трейлер фільму онлайн

У мережі опублікували трейлер до нового фільму від DC "Шазам", який руйнує популярний стереотип про комікси. Дивіться тизер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Warner Bros. Pictures потішила фанатів новим промо до супергеройського фільму "Шазам", прем'єра якого запланована вже на 5 квітня.

Шазам: все про персонажа та фільм

Свіжий тизер показує, що екранізації коміксів DC не обов'язково мають бути похмурими та епічними, а також роблять відсилання до Джокера.

"Він не такий серйозний", – зауважують творці у відео з демонстрацією умінь Шазама.

Шазам, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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