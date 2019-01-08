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Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото

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Ось що роблять супергерої у вільний час - фото 1
Ось що роблять супергерої у вільний час / instagram.com/suppaduppa666

Талановитий фотограф створює кумедні сцени з відомими супергероями, показуючи, що б вони робили у перервах між порятунком світу.

Знайомтесь, Девід Куберо (David Cubero) – талановитий графічний художник та фотограф з Барселони. Хлопець обожнює іграшки та фотографію, тому об'єднує ці захоплення в ефектних кадрах ще з 2009 року.

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"Мені подобається уявляти, що роблять наші герої, коли вони не рятують когось", – відзначає Девід. І з його фантазією та креативним підходом все стає очевидно: Чорна пантера поводиться, як кіт, Залізна Людина продовжує створювати нові пристрої, а Капітану Америці й досі не щастить. Зацініть!

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299543

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299544

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299545

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299546

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299547

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299548

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299549

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299550

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299556

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299554

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299559

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299551

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299552

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299553

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299555

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299557

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299558

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299560

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299561

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299562

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299563

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299564

Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото - фото 299565

Джерело всіх фото: instagram.com/suppaduppa666

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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