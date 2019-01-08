Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото

Ось що роблять супергерої у вільний час / instagram.com/suppaduppa666

Талановитий фотограф створює кумедні сцени з відомими супергероями, показуючи, що б вони робили у перервах між порятунком світу.

Знайомтесь, Девід Куберо (David Cubero) – талановитий графічний художник та фотограф з Барселони. Хлопець обожнює іграшки та фотографію, тому об'єднує ці захоплення в ефектних кадрах ще з 2009 року.

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"Мені подобається уявляти, що роблять наші герої, коли вони не рятують когось", – відзначає Девід. І з його фантазією та креативним підходом все стає очевидно: Чорна пантера поводиться, як кіт, Залізна Людина продовжує створювати нові пристрої, а Капітану Америці й досі не щастить. Зацініть!

Джерело всіх фото: instagram.com/suppaduppa666

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