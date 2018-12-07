Шазам: у мережі з'явився перший постер довгоочікуваного фільму

Студія Warner Bros. представила постер і назвала дату виходу супергеройського фільму "Шазам!".

У мережі з'явився перший постер з героєм майбутнього фільму "Шазам!". Зображення опублікували на Twitter-сторінці проекту. Як повідомляється, прем'єра картини відбудеться 5 квітня 2019 року.

І ще: Месники: Фінал: дивіться перший трейлер фільму онлайн

Головні ролі в картині виконали Ешер Енджел, Закарі Лівай і Марк Стронг. Режисером став Девід Ф. Сандберг.

За сюжетом, 14-річний Біллі Батсон здатний перетворюватися на дорослого супергероя Шазама. Цим умінням наділив його древній чарівник. Дитина в душі і богоподібний красень зовні, Шазам насолоджується дорослою версією самого себе і робить те, що робив би з суперможливостями кожен хлопець його віку: просто отримує задоволення. Але йому доведеться швидко освоїти свої навички, щоб подолати смертоносні сили зла, якими керує доктор Таддеус Сивань (Марк Стронг).

Читайте також: Шазам: все про персонажа та фільм