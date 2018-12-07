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Месники: Фінал: дивіться перший трейлер фільму онлайн

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Месники: Фінал: дивитись трейлер фільму онлайн: - фото 1
Месники: Фінал: дивитись трейлер фільму онлайн: / Kinect Aku

У мережі з'явився перший трейлер до нового фільму "Месники: Фінал", події якого відбудуться після "Месників. Війна нескінченності". Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Marvel вирішила нарешті потішити прихильників перший офіційним трейлером до продовження "Месників", а також розкрити назву останньої частини – "Месники: фінал". Прем'єра фільму запланована 25 квітня 2019 року.

І ще: Капітан Марвел: вийшов новий трейлер фільму

Брати Руссо показати у трейлері з гучним гаслом "Частина подорожі – кінець" деякі цікаві подробиці нової стрічки. Зокрема, спершу глядачі можуть побачити Тоні Старка, який вже кілька днів перебуває у космосі та залишає прощальне повідомлення, а також помолоділого Капітана Америку, який позбавився бороди та підстригся, а також сумного Тора та Людину-Мураху, який з'являється нізвідки. Це варто побачити!

Месники: Фінал: дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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