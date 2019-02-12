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Шазам: новий трейлер супергеройського фільму від DC

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Шазам, дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Шазам, дивитись трейлер фільму онлайн

У мережі з'явився новий трейлер до фільму "Шазам" (SHAZAM!) за коміксами DC. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Warner Bros. Pictures потішила фанатів новим промо до сольного фільму про Шазама, прем'єра якого запланована вже на 5 травня.

Дізнавайся більше: Шазам: все про персонажа та фільм

Ролик – своєрідне знайомство з головним героєм Біллі Бетсоном, який перетворюється у неймовірного Шазама. Можна побаичти не лише нові кари з майбутньої стрічки, а й почути коментарі головних акторів щодо своїх персонажів.

У головних ролях: Захарі Лівай, Марк Стронг, Джек Грейзер, Фейт Херман, Грейс Фултон та Ашер Анджел.

Шазам, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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