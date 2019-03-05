Шазам: другий трейлер супергеройського фільму онлайн

У мережі з'явився другий офіційний трейлер до фільму Шазам (SHAZAM!) за коміксами DC. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Warner Bros. Pictures нарешті потішила фанатів свіжим промо до супергеройської стрічки "Шазам", прем'єра якої запланована вже на 5 квітня.

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Сюжет розповідає про те, як школяр Біллі Бетсон, який змінив не одних опікунів, раптово отримує неймовірні сили від чарівника Шазама. Тепер хлопчик здатен перетворюватись у дорослого супергероя, однак це зовсім не так легко, як могло здатись на перший погляд. Головні ролі зіграли Закарі Лівай , Ешер Енджел, Джек Діоан Грейзер, Марк Стронг та інші.

"Суперсили? Я навіть не знаю, як ходити в туалет у цьому костюмі", – кумедно зазначає головний герой у свіжому ролику, який вже зібрав понад 2 мільйони переглядів.

Шазам: дивитись трейлер фільму онлайн

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