Нові фільми березня 2019: найкращі прем'єри місяця

Найбільш очікувані та круті фільми березня 2019 вже стартують у кінотеатрах! Порція анімаційного кіно, українські стрічки, Капітан Марвел та трилери - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у березні!

Капітан Марвел (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Captain Marvel

Captain Marvel Жанр : пригодницький, фентезі, бойовик, пригоди

: пригодницький, фентезі, бойовик, пригоди Країна: США

США Режисер: Анна Боден, Раян Флек

Анна Боден, Раян Флек У головних ролях: Брі Ларсон, Бен Мендельсон, Семюел Л. Джексон, Джуд Лоу, Джимон Гонсу

Брі Ларсон, Бен Мендельсон, Семюел Л. Джексон, Джуд Лоу, Джимон Гонсу Тривалість: 124 хв.

124 хв. Коли: з 7 березня

Сольний фільм про знайомого фанатам коміксів персонажа і нового для кіноглядачів, однак дуже важливого у лінії Месників. Саме Керол Денверс, яка раніше була пілотом ВПС США, тепер стала справжнім супергероєм, який має покласти край новій війні. Щоправда, чи вдасться їй повернути власні спогади та зрозуміти, на чиєму боці вона повинна бути?

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Батьки легкої поведінки (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Drunk Parents

Drunk Parents Жанр: комедія

комедія Країна: США

США Режисер : Фред Вульф

: Фред Вульф У головних ролях: Сальма Хайєк, Алек Болдвін, Йо Манганьєлло

Сальма Хайєк, Алек Болдвін, Йо Манганьєлло Тривалість: - хв.

- хв. Коли: з 7 березня

Подружжя Френка та Ненсі майже ніколи не зважають на проблеми та невдачі, адже келих спиртного завжди може покращити настрій. Щоправда, таке життя важко назвати щасливим, адже їхня донька відправилась на навчання, за яке потрібно заплатити, а власне помешкання й зовсім конфісковують. У цих людей зовсім не залишається грошей, зате чимало креативних ідей, як здавати в оренду інші будинки та продавати чужі меблі.

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Королівський коргі

Оригінальна назва мовою фільму: The Queen's Corgi

The Queen's Corgi Жанр: мультфільм

мультфільм Країна : Бельгія

: Бельгія Режисер: Бен Стассен

Бен Стассен У головних ролях: Том Кортні, Джон Калшоу, Кулвіндер Гір, Сара Хедленд, Метт Лукас

Том Кортні, Джон Калшоу, Кулвіндер Гір, Сара Хедленд, Метт Лукас Тривалість: 92 хв.

92 хв. Коли: з 7 березня

Хто не знає про любов британської королеви до коргі? Саме собаки цієї породи супроводжувати її все життя. У центрі нового мультика - Рокс - дуже активний та невихований цуцик, якому випадає нагода жити у Букінгемському палаці поряд з королівською сім'єю. Щоправда, не всі у захваті від собаки і відсутності у нього манер, і якось Рокс опиняється посеред вулиць Лондона, де має довести, що він і справді королівський коргі.

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Гуцулка Ксеня

Оригінальна назва мовою фільму: Гуцулка Ксеня

Гуцулка Ксеня Жанр: муюзикл, комедія, драма

муюзикл, комедія, драма Країна: Україна

Україна Режисер: Олена Дем'яненко

Олена Дем'яненко У головних ролях: Варвара Лущик, Максим Лозинський, Олів’є Бонжур, Ігор Цішкевич, Олег Стефан, Катерина Молчанова

Варвара Лущик, Максим Лозинський, Олів’є Бонжур, Ігор Цішкевич, Олег Стефан, Катерина Молчанова Тривалість: 95 хв.

95 хв. Коли: з 7 березня

Екранізація однойменної оперети Ярослава Барнича, яка вийшла у світ понад 80 років тому, розповідає про Карпати 1939 року. Хлопець Ярослава з родини заможних емігрантів приїздить до Ворохти, де повинен відшукати майбутню дружину. Лише шлюб з українкою дозволить йому успадкувати статки батьків. Посеред величезної кількості дівчат Яро найбільше до душі припадає тільки гуцулка Ксеня.

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Майбутній король

Оригінальна назва мовою фільму: The Kid Who Would Be King

The Kid Who Would Be King Жанр: пригоди, фентезі

пригоди, фентезі Країна: США

США Режисер: Джор Корніш

Джор Корніш У головних ролях: Луїс Ешборн Серкіс, Ребекка Фергюсон, Том Тейлор, Патрік Стюарт, Ріанна Дорріс, Дім Чауму

Луїс Ешборн Серкіс, Ребекка Фергюсон, Том Тейлор, Патрік Стюарт, Ріанна Дорріс, Дім Чауму Тривалість: 120 хв.

120 хв. Коли: з 14 березня

Фільм за мотивами відомої легенди про короля Артура показує зовсім юного 12-річного хлопчика Алекса, який тільки і може мріяти про справедливість у школі ти житті. Однак дати відсіч та захищати слабких не так вже й легко. Раптово Алекс потрапляє у занедбану будівлю, де посеред каміння захований меч. Без зайвих зусиль хлопчик дістає меч, який є відомим Екскалібуром. Щоправда, про це він здогадується не одразу.

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Давай танцюй

Оригінальна назва мовою фільму: Давай танцюй

Давай танцюй Жанр: екшн, комедія

екшн, комедія Країна: Україна

Україна Режисер : Олександр Березань

: Олександр Березань У головних ролях: Денис Реконвальд, Максим Дзюняк, Валентина Войтенко, Роман Чухманенко, Олександр Мельник, Римма Зюбіна, Олександр Пікалов

Денис Реконвальд, Максим Дзюняк, Валентина Войтенко, Роман Чухманенко, Олександр Мельник, Римма Зюбіна, Олександр Пікалов Тривалість : - хв.

: - хв. Коли: з 21 березня

Брати Микита та Павло виросли у маленькому місті на Донеччині, де вмінням танцювати навряд чи можна добре заробити. Тому хлопці вирішують зняти доволі екстремальний ролик зі своїми танцями, який повинен принести їм популярність. Однак молодший Паша отримує травму і потребує операції, яка по кишені не кожному. Тому Микита вирішує їхати у столицю та перемогти у танцювальному конкурсі, щоб отримати значний гонорар та поставити брата на ноги.

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Диво-парк

Оригінальна назва мовою фільму: Wonder Park

Wonder Park Жанр: анімаційний, комедія, пригоди

анімаційний, комедія, пригоди Країна: США

США Режисер: Девід Фейсс

Девід Фейсс У головних ролях : Міла Куніс, Дженніфер Гарнер, Кен Джонг, Метью Бродерік, Кен Гудзон Кемпбелл, Браянна Денскі

: Міла Куніс, Дженніфер Гарнер, Кен Джонг, Метью Бродерік, Кен Гудзон Кемпбелл, Браянна Денскі Тривалість : - хв.

: - хв. Коли: з 21 березня

Про що можуть мріяти діти, як не про власний парк розваг? Юній Джун щастить віднайти власне дивовижне місце з атракціонами посеред лісу. Тут працюють тварини, з якими дівчинка з легкістю знаходить спільну мову. Врешті, вона розуміє, що парк виник у її уяві і вона здатна його розвивати. Згодом всіма атракціонами зможе скористатись не лише Джун, а й інші реальні відвідувачі.

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Тім Талер, або Проданий сміх

Оригінальна назва мовою фільму: Timm Thaler oder das verkaufte

Timm Thaler oder das verkaufte Жанр: драма, пригоди, комедія, фентазі

драма, пригоди, комедія, фентазі Країна: Німеччина

Німеччина Режисер: Андреас Дрезен

Андреас Дрезен У головних ролях: Арвед Фрізе, Юстус фон Донан'ї, Аксель Праль, Андреас Шмідт

Арвед Фрізе, Юстус фон Донан'ї, Аксель Праль, Андреас Шмідт Тривалість: 102 хв.

102 хв. Коли: з 21 березня

У кожного є свій талант, а й юного сироти Тіма Талера є незвичайне вміння своїм сміхом викликати усмішку та сміх в оточення. Щоправда, у дитини без батьків не так багато причин тішитись, тому й незвичайна здатність вже не так часто використовується. Найкращим місцем для Тіма ще за життя тата був іподром, куди вони разом ходили дивитись на перегони. Тому зараз хлопчик часто навідується туди. Якось таємничий глядач у костюмі запропонував Тіну обміняти сміх та здатність виграти у будь-яких суперечка. Тепер будь-яке фантастичне парі завершується на користь сироти, але посмішка не з'являється на його обличчі, як і радість від перемоги.

Тім Талер, або Проданий сміх, дивитись трейлер фільму онлайн:

Дамбо

Оригінальна назва мовою фільму: Dumbo

Dumbo Жанр : анімаційний, пригоди, фантастика

: анімаційний, пригоди, фантастика Країна: Німеччина

Німеччина Режисер: Тім Бартон

Тім Бартон У головних ролях: Єва Грін, Колін Фаррелл, Майкл Кітон, Денні ДеВіто, Алан Аркін

Єва Грін, Колін Фаррелл, Майкл Кітон, Денні ДеВіто, Алан Аркін Тривалість: - хв.

- хв. Коли: з 28 березня

Римейк відомого мультфільму нарешті отримав повнометражну стрічку під керівництвом Тіма Бартона. В одному з цирків народжується слоненя з дивними великими вухами. Щоправда, радість маленький Дамбо приносить тільки друзям та матері, але аж ніяк не керівнику цирку. Якось діти, які наглядають за слоненятком, зауважують, що завдяки вухам він здатен літати. Звісно ж, таке незвичайне уміння одразу ж приваблює жорстокого підприємця, який будь-якими діями привласнить собі унікальну тваринку.

Дамбо, дивитись трейлер фільму онлайн:

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