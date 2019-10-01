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Том Круз у Києві: про що актор розмовляв з Володимиром Зеленським
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Голлівудський актор Том Круз здивував українців своїм приїздом до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про що спілкувався герой Місії неможливої з главою України – читайте далі.
Знаменитий американський актор, продюсер та кінорежисер Том Круз 30 вересня приїхав в гості в Україну на запрошення Володимира Зеленського. Про це розповіли у прес-центрі Офісу Президента.
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Виявилось, що Тома Круза зацікавили локації в Україні, які можуть підійти для одного із його нових проєктів, тому актор вирішив сам приїхати до нашої країни. Відомо, що на зустрічі Зеленський розповів зірці бойовиків і про свій досвіт роботи у сфері кіно.
Варто додати, що нещодавно парламент прийняв закон про компенсації для іноземних компаній, які займаються зйомками стрічок в картині. Так новий уряд планує зацікавити закордонних продюсерів та покращити рівень української кіноіндустрії.
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