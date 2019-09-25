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Серіал Кріпосна: у мережі почали створювати кумедні меми про фінал 2 сезону драми

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Серіал Кріпосна: у мережі почали створювати кумедні меми про фінал 2 сезону драми - фото 1

Український серіал "Кріпосна" користується величезним успіхом у глядачів. Тож не дивно, що в мережі почали з'являтися кумедні колажі, присвячені цьому проєкту.

Успіх серіалу "Кріпосна" феноменальний. У січні 2019 року вийшла однойменна книга, написана за мотивами телесаги, а на початку лютого серіал очолив топ трансляцій серед українських та польських телеканалів.

До слова: Серіал Кріпосна 3 сезон: чи буде продовження популярної драми СТБ

Тож не дивно, що глядачі українського серіалу продовжують бурхливо обговорювати фінал костюмованої драми у мережі, а також вимагати зйомок третього сезону. Зокрема, фанати просять сценаристів телеканалу СТБ зробити головну героїню Катерину щасливою. А для цього треба оживити її коханого Андрія Жадана, чия раптова смерть і викликала такий ажіотаж після закінчення другого сезону телесаги.

Серіал Кріпосна: у мережі почали створювати кумедні меми про фінал 2 сезону драми - фото 357288

Серіал Кріпосна: у мережі почали створювати кумедні меми про фінал 2 сезону драми - фото 357289

Серіал Кріпосна: у мережі почали створювати кумедні меми про фінал 2 сезону драми - фото 357290

Серіал Кріпосна: у мережі почали створювати кумедні меми про фінал 2 сезону драми - фото 357291

Серіал Кріпосна: у мережі почали створювати кумедні меми про фінал 2 сезону драми - фото 357292

Серіал Кріпосна: у мережі почали створювати кумедні меми про фінал 2 сезону драми - фото 357293

Серіал Кріпосна: у мережі почали створювати кумедні меми про фінал 2 сезону драми - фото 357294

Крім цього, фанати та головні герої "Кріпосної" запустили в мережі флешмоб #жаданживи. Вони пропонували сценаристам всілякі ідеї, як можна "оживити" убитого персонажа.

Серіал Кріпосна: у мережі почали створювати кумедні меми про фінал 2 сезону драми - фото 357295
Серіал Кріпосна: у мережі почали створювати кумедні меми про фінал 2 сезону драми - фото 357296
Серіал Кріпосна: у мережі почали створювати кумедні меми про фінал 2 сезону драми - фото 357299
Серіал Кріпосна: у мережі почали створювати кумедні меми про фінал 2 сезону драми - фото 357297
Серіал Кріпосна: у мережі почали створювати кумедні меми про фінал 2 сезону драми - фото 357298

Читайте також: Кріпосна 2: у мережі опублікували корисні підказки до серіалу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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