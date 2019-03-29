На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Шалений Макс, гарні дівчата і Роналду: 5 книг, які захоплюють
-
- 106
Карколомний сюжет і психологічна напруга – ось що робить історії, викладені у цих книжках, захопливим чтивом. При цьому не важливо, чи мова про минуле, а чи про майбутнє – оповідь про них не відпустить до останньої сторінки.
"Місто Боуган", Кевін Баррі
(Л.: Астролябія, 2019)
Цей роман, поза всяким сумнівом, захопить нашого читача, і в першу чергу – любителів гостросюжетного психологічного чтива. За відгуками критиків, історія та харизматичні персонажі нагадують "Шаленого Макса" і "Банди Нью-Йорка", а також балади Боба Ділана і Тома Вейтса, а от атмосфера схожа на режисуру Серджо Леоне і Тарантіно.
За сюжетом, у постапокаліптичній Західній Ірландії 2053 року лідер банди Стиляг править містом Боуган, але після довгого вигнання повертається його давній суперник, виростають нові бандити-конкуренти, ще й власні підлеглі снують інтриги. І хоч утримати владу у поділеному між кількома кланами місті стає все складніше, але життя триває.
"– Подай-но мені тузин тих твоїх устриць, – сказав, – і чесну мірку "Джона Джеймсона". Мен схвально кивнув і взявся за роботу. – Жити треба на повну, містере Гартнетте. – Точно, Томмі. Інакше яка різниця між нами й худобою на полях?" Мабуть, таки правий сучасний класик Ірвін, який стверджує, що це – найкращий роман, який дала Ірландія з часів "Улісса".
"Гарні дівчата", Тимофій Гаврилів
(Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2019)
Нова книжка цього автора – це щемка, лірична, по-справжньому любовна проза. При цьому справа навіть не в "гарних дівчатах", а в нас самих, поганих. Які чи то забувають своє кохання, чи то не вміють його вчасно розпізнати. "Віка асоціюється в мене з цвітінням перших дерев, відтак літо, а на початку осені вона одночасно зі шкільним дзвоником, який кликав до навчальних приміщень, кудись зникає. Ми всі кудись зникаємо". Власне, саме зниканню й присвячена тематика цих оповідань – себе любого, колишнього життя, цілої країни, якої вже ніколи не буде, і слава Богу, "гарних дівчат", які перетворюються або на спогади, або на старих мегер біля під'їзду.
І винні в цьому не інопланетяни чи інфляція, які поглинули й батьківські заощадження, і дитяче кохання, про що мова у програмовому оповіданні цієї збірки, а дещо інше – більш глобальне. При цьому будь-які сюжети, герої, мотиви чи нюанси в автора набувають мало не біблійної ваги, хоч би про що були його оповідання – пиття води з колонки, футбольну кар'єру Пеле чи історію родини. "У тьмяному, приглушеному внутрішньому освітленні поодиноких ресторанчиків сиділи самотні відвідувачі, мов нерухомі манекени; в одному за довжелезним столом з масивного дерева розмістився гурт чоловіків, наче апостолів за трапезою".
"Роналду", Балаґе Ґільєм
(Л.: Видавництво Старого Лева, 2019)
Зірковий шлях легендарного гравця й особистості у цій книжці описує спортивний журналіст та футбольний експерт, відомий своїми біографіями видатних спортсменів. Отже, як Роналду вдалося здійснити мрію мільйонів? Як він розвивав свій талант і став тим, ким є сьогодні? Про все це розповідається у захопливій історії короля футболу, кумира дітлахів і дорослих, нападника італійського "Ювентуса" та капітана збірної Португалії.
Кріштіану Роналду є одним із найвидатніших футболістів світу. Тож мова про те, як наче на американських гірках, він то здіймався на вершини, то зазнавав поразок. Феєричні матчі та неймовірні рекорди, гучні титули та приголомшлива слава, а поруч із тим – конфлікти з менеджерами, товаришами по команді й фанатами, запекле суперництво, сльози розчарування, неконтрольовані емоції.
"Книга змін", Андрій Цаплієнко
(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018)
У цій книжці оповідань мова про війну, яка несподівано прийшла в Україну і змінила життя й свідомість мільйонів людей. Герої оповідань пов'язані складним павутинням особистих стосунків одне з одним і з автором. Вони разом з усією країною крокують дорогою змін – від застою до революції, від Майдану до війни. Історії, які трапляються з героями, видаються неймовірними, але це нова реальність, у якій треба навчитися виживати.
"В мене виникає цілком ірраціональне відчуття, – звіряється герой одного з оповідань, – що війну визначило все наше життя, вся наша офіційна історія, брехлива та плаксива, як розповідь повії. І вся наша неофіційна історія, гучна та сумбурна, як передсмертні крики жертв інквізиції. Як вірш про синє вино на морозній площі. Якби Харон був волонтером, він змінив би свій човен на рефрижератор. Отака наша війна".
"Труп из Первой столицы", Ирина Потанина
(Х.: Фолио, 2019)
...У 1934-му році столиця Української РСР перенеслася до Київа. Як це сталося? Принаймні не так стихійно, як 11-го березня 1918-го року, коли Радянський уряд переїхав з Петрограда в Москву, оскільки безпосередньою причиною переїзду послужив наступ у лютні 198-го німецьких військ. Втім, якщо мова про суто технічні заходи, то досить буде згадати, що в обох випадках, і зокрема стосовно Харкова, цієї примарної "першої столиці", виїхало, хіба що з півтора десятка більшовиків.
"Акт українського уряду і ЦК КП(б)У має особливе значення не тільки для самої України, не тільки для СРСР, але також і міжнародне", – писалося тоді в офіційному речнику "Революция и национальности". Під ту пору йшлося про поширення радянофільських тенденцій на весь радянофобський світ, задля чого повсюдно застосовувалося активне переміщення чевенґурівської атрибутики: столиць, річок, садків, а також безпосередньо народів.
І не дивно, що вбивство, яке, за сюжетом цього роману, сталося в Харкові під час "столичного" переїзду, залишилося непоміченим…
Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ
Читайте також: 5 епатажних книг, які вас вразять
-
17:00Слово дня: ЧВИРЯ
-
16:50Надя Дорофєєва підкорила мережу стильним образом
-
16:20В Укрзалізниці з'являться ремені безпеки
-
16:00Шалений Макс, гарні дівчата і Роналду: 5 книг, які захоплюють
-
15:51Чому чоловікам треба їсти більше свіжих фруктів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:32Що робити у виборчий період, щоб не зірватись: поради медиків
-
15:17У NASA показали рідкісне явище саморуйнування астероїда
-
14:55Ірина Шейк відвідала шалену вечірку в спокусливій міні-сукні
-
14:35Найсексуальніша гравець у покер похизувалась сідницями
-
14:14Названо найбільш відвідуваний музей у світі
-
13:55Хто така Біллі Айліш, яка б'є рекорди в Apple Music
-
13:43Екстремальне приземлення найбільшого вантажного літака показали на відео
-
13:27Зірка Гри престолів нецензурно облаяла своїх підписників: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:20Слуга народу 3 сезон – скільки серій: чи буде продовження серіалу
-
13:15Марина Порошенко: цікаві факти, стильні образи та пікантні конфузи першої леді України
-
12:58В Instagram додадуть довгоочікувану функцію
-
12:44Чорнобиль: новий трейлер серіалу HBO
-
12:24MARUV показала зухвалий анонс концерту в Тель-Авіві
-
12:12Весна повертається: прогноз погоди на вихідні в Україні
-
11:55У мережі з'явилося зображення нового iPhone
-
11:40Перехід на літній час 2019: дата, коли переводять годинник в Україні
-
11:27Boston Dynamics показала нову версію свого робота на колесах: відео
-
11:16Спокуслива модель Белла Хадід підкорила новою зйомкою
-
16:00Шалений Макс, гарні дівчата і Роналду: 5 книг, які захоплюють
-
13:15Марина Порошенко: цікаві факти, стильні образи та пікантні конфузи першої леді України
-
11:40Перехід на літній час 2019: дата, коли переводять годинник в Україні
-
07:58Неоновий демон: фантастичне Токіо в об'єктиві фотографа
- 28 березня
-
23:57Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом
-
21:2029 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:4110 дурних запитань адвокату: як стати найкращим
-
15:50Слово дня: ЗАГРАВА
-
13:43Слуга народу: вийшла весела пародія на серіал від гуцулки Баби Доцьки
-
12:00Привіт з 90-х: улюблені зарубіжні мультики нашого дитинства
-
11:07Сергій Бабкін – Моє кохання: дивитись новий мінімалістичний кліп
- 27 березня
-
22:53Секс без презерватива: науковці розповіли, хто і чому на нього погоджується
-
21:00Гороскоп на 28 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Як зараз виглядають близнючки, які зіграли дочку Росса і Рейчел у Друзях
-
16:00Слово дня: ҐОРҐОШІ
-
13:33Вибори 2019: Святослав Вакарчук звернувся до українців
-
10:21Як Київ раптово замело снігом: фото і відео з мережі
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 27 березня
- 26 березня
-
22:546 помилок під час сексу, які ви робите регулярно
-
21:15Гороскоп на 27 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
-
16:00Слово дня: БЛАВАТ
-
14:00Анекдоти про політику і політиків: актуальні жарти про наболіле
-
12:13Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
-
10:19Популярні пісні: плейлист свіжих хітів березня для гарного настрою