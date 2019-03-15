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5 епатажних книг, які вас вразять

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Книжкові новинки

Епатажу, екзотики, оригінальності книг ніколи не бракувало в літературі, але їхня сьогоднішня актуальність свідчить про більш глибоку кризу, ніж просто авторське бажання скандалу заради популярності.

"Вогонь і лють. Всередині Білого дому Трампа", Майкл Вулфф

(К.: Книголав, 2019)

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Всередині Білого дому Трампа

Написана за результатами 200 інтерв'ю, ця книжка розкриває подробиці роботи адміністрації президента США, а також містить стільки приголомшливих подробиць, що стала фурором у США та в усьому світі у перший день виходу. Автор робить висновок, що все оточення Трампа вважає нинішнього президента неприйнятним для цієї посади. Адже він не знає навіть конституцію США і добре розуміється тільки на нерухомості.

Проте автор пише не лише про політичне, але й про особисте життя президента США. У чому секрет зачіски Трампа? Як він живе із дружиною? Чому підлеглі спілкуються з ним через телешоу? "Я не надавав доступу до Білого Дому (навіть багато разів відмовляв) автору цієї фальшивої книги, – відповідав Трамп. – Я ніколи не говорив з ним для книги. Вона повна брехні, хибних уявлень та джерел, яких не існує. Подивіться на минуле цього хлопця і подивіться, що станеться з ним самим", – написав Трамп. Але час, як це буває, розсудить.

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"Сила забування", Майк Байстер, Крістін Лоберг

(Х.: Фабула, 2019)

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Сила забування

Починається ця книжка більш ніж провокаційним прикладом того, заради чого цей безперечний посібник з креативного мислення варто придбати і прочитати. "Коли десь о четвертій годині в офісі з’являється шеф та ставить їй просте питання, – лякають нас буденною ситуацією, – вона не може нічого згадати, щоб відповісти на нього. Її мозок перестає працювати. Поправка: того дня її мозок і не починав працювати". Тож що треба зробити, щоб не потрапити в таку халепу і не засмічувати голову непотрібною, здавалося, інформацією? Адже безлад у мозку — це стан, який нам дорого обходиться.

Чи відомо вам, що людський мозок здатен запам'ятати 10 мільярдів сторінок інформації, але допомагає йому в цьому забування? І саме забуваючи несуттєве, як радять автори, наш мозок зможе сконцентруватися та запам'ятати важливе. Натомість якими саме навичками слід для цього оволодіти, і які з них перетворять вас на дійсно ефективного мислителя і стануть у пригоді як у кар’єрі, так і в особистому житті – про це варто дізнатися, прочитавши цю книжку.

"Мессі", Балаґе Ґільєм

(Л.: Видавництво Старого Лева, 2019)

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Книга про Лео Мессі

Герой цієї книжки – володар "Золотого м’яча" і "Золотого бутса", "новий"Марадона, один із найрезультативніших гравців ФК "Барселон" та найкращий гравець сучасності... А починав Мессі як сором'язливий, проте амбіційний хлопець з дефіцитом гормону росту та слабкими фізичними даними. Вже у юному віці він творив щось неймовірне на футбольному полі та обходив гравців, старших за нього.

А ще "Блоха", як прозвали Мессі, понад усе мріяв грати у професійний футбол. Заради своєї мети йому довелося емігрувати, розлучитися з сім'єю, пройти дорогий курс лікування, пережити чимало травм та цькування преси, щоб стати тим, ким він є – найкращим футболістом світу. Ґільєм Балаґе, зібравши коментарі впливових людей зі світу футболу, відкриває завісу, яким насправді був у житті та футболі Ліонель Мессі, вихідець з бідних кварталів аргентинського містечка Розаріо, якого охрестили генієм футболу.

"Ереб", Урсула Познанскі

(Л.: Астролябія, 2019)

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Ереб

Ця загадкова історія, що виявляється справжнім трилером, захоплює з перших сторінок. Спершу головного героя, який вчиться в школі та ходить на баскетбол, дивує раптова зміна поведінки і таємничість деяких його однокласників, але нарешті він і сам опиняється в просторі загадкової комп'ютерної гри "Ереб".

Завдання і квести не просто стають дедалі складніші – деякі, безглузді на перший погляд, треба виконувати в реальному лондонському житті, а за вправність "Ереб" здійснює навіть невисловлені Нікові бажання, він знає його друзів, його симпатії і навіть страхи. Але якщо програєш, то остаточно –повернення в гру немає.

"– У кінці залишаться лише кілька, – повідомляють нашому герою. – Вибрані для бою з Ортоланом. Вони вб’ють монстра і знайдуть скарб". Але на це здатен не кожен. То чи можна заради гри переступити власне сумління, втратити друзів? Де межа між віртуальним світом і реальним? Що стоїть за "Еребом": містика чи не знана досі технологія?

"Love Tour", Сергей Головачёв

(К.: Каяла, 2019)

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Love Tour

За сюжетом цього роману, чий пілотний випуск щойно побачив світ (а продовження не забариться), екзотичне агенство "Love Tour" відправляє відомих группу відомих українських літераторів в любовну подорож до заповідника кохання у Закарпатті. Мета у цій магічній подорожі одна – щоб їх серця, запалені ворожнечею, сповнилися любов'ю, нетерпимість один до одного переросла в милосердя, а ненависть до ближнього змінилася співчуттям до нього.

Утім, поки це станеться, ми станемо свідками суцільних розборок в компанії яскравих представників сучукрліту, які, звісно, фігурують під псевдонімами, але розпізнати реальних персонажів буде не складно. Тут і "виршеплет Серж" (Сергій Жадан), і "графоман Кока" (Андрій Кокотюха), і "безжалостная стерва Карма" (Ірена Карпа). Всі вони потрапляють одночасно до астрологічного досьє, в авантюрну пригоду і творчо-любовну халепу, що їм, як зіркам не завжди до вподоби.

"– Вы лучше скажите, – стебаясь, добавила она, – когда здесь будет установлена моя звезда? – И моя! – поддержал её писатель-миллионер Галик. – И моя! – притопнул ногой по чужой звезде плодовитый сочинитель Кока. – И моя! – усмехнулся песнопевец Серж. – Всему своё время, – улыбнулась им Агния. – Кстати, вы ведь так и не назвали ещё третью причину, – напомнила ей Карма. – О ней вы догадаетесь сами, – загадочно произнесла та, м как только мы окажемся там. – Где? – живо поинтересовалась Карма. Выдерживая паузу, Агния завела глаза кверху и восхищённо покачала головой. – В самом романтичном месте… этого самого романтического города на свете".

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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