Шалений Макс: чому Том Харді та Шарліз Терон конфліктували на зйомках

Фільм "Шалений Макс: Дорога гніву" запам'ятався глядачам не лише крутими екшн-сценами, а й чутками про серйозний конфлікт між головними героями. Що ж не поділили Шарліз Терон і Том Харді?

Не дарма ця парочка постійно потрапляє у підбірки зі злісними ненависниками на знімальних майданчиках. Адже під час роботи над "Шаленим Максом" зірки поводились майже так само, які і їхні екранні герої. Нещодавно видання The New York Times розкрило таємницю такої ворожнечі у статті, присвяченій створенню стрічки. Нагадаємо, що "Шалений Макс: Дорога гніву" вийшов у 2015 році.

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Том Харді зізнався, що на зйомках була доволі напружена атмосфера через масштабність та загальну складність створення фільму. Їм доволось дуже швидко знімати сцени, займатись різними детаями, що не найкраще впливало на моральний стан. До того ж, Том Харді зізнався, що навряд чи був ідеальним партнером для знаменитої Шерон Стоун.

"Їй потрібен був кращий партнер, можливо, більш досвідчений. Це зіграти неможливо. Хотілося б думати, що тепер, коли я старший і потворніший, то зможу піднятись до цього положення", – пояснив він.

Шарліз Терон також погодилась з цією думкою, адже Харді довелось замінити Мела Гібсона, який виконав роль Макса в оригінальних фільмах.

"Мені не вистачало співчуття, щоб справді зрозуміти, що він відчував, ставши на місце Гібсона. Це лякає! Думаю, через мій власний страх ми звели стіни замість того, щоб сказати: "Це страшно для тебе. Це страшно для мене також. Давай будемо добрими один до одного". Дивно, але ми поводились, як наші герої: все заради виживання", – зазначила Шарліз.

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