Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Шахтар розбагатів, знайшовши величезний коштовний камінь

  • 14
Шахтар - фото 1
Шахтар / bbc

Чоловік з Танзанії зробив дуже вдалу знахідку. Шахтар знайшов рідкісний коштовний камінь. Він продав його державі.

Шахтар з Танзанії став мільйонером, знайшовши найбільші з коли-небудь виявлених рідкісних дорогоцінних каменів.

І ще: Блогер пофарбував своє авто, зануривши у контейнер з фарбою: епічне відео

Батько більш ніж 30 дітей знайшов в шахті два найбільших в історії танзаніти. Знахідку оцінили в 3,4 мільйона доларів. Коштовності у шахтаря викупила держава.

Відзначається, що танзаніт добувають тільки в одній з провінцій країни, а самі камені є одними з найрідкісніших на планеті. Їх запаси можуть повністю зникнути вже через 20 років.

Шахтар розбагатів, знайшовши величезний коштовний камінь - фото 412373

Шахтар розбагатів, знайшовши величезний коштовний камінь - фото 412374

Це цікаво: Скільки вам було років, коли ви це дізнались? 10 шокуючих фактів про звичні речі

Джерело: bbc
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8529
ТЕСТ: Вгадай професію людини за фото!
  • Вчора, 12:00
  • 699
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
  • Вчора, 19:00
  • 4343
Загрузка...
Новини