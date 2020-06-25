Шахтар розбагатів, знайшовши величезний коштовний камінь

Чоловік з Танзанії зробив дуже вдалу знахідку. Шахтар знайшов рідкісний коштовний камінь. Він продав його державі.

Шахтар з Танзанії став мільйонером, знайшовши найбільші з коли-небудь виявлених рідкісних дорогоцінних каменів.

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Батько більш ніж 30 дітей знайшов в шахті два найбільших в історії танзаніти. Знахідку оцінили в 3,4 мільйона доларів. Коштовності у шахтаря викупила держава.

Відзначається, що танзаніт добувають тільки в одній з провінцій країни, а самі камені є одними з найрідкісніших на планеті. Їх запаси можуть повністю зникнути вже через 20 років.

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