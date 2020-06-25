Скільки вам було років, коли ви це дізнались? 10 шокуючих фактів про звичні речі

Користувачі мережі шоковані: з'ясувалося, що навіть повсякденні речі можуть здивувати. Закладаємось, деякі факти в цій добірці стануть справжнім відкриттям і для вас. Переконайтесь самі!

У соцмережі Twitter люди активно діляться несподіваними фактами про звичні речі, які вони дізнались лише недавно. Зізнаємось, що і ми раніше не зауважували ЦЕ, хоча воно завжди було під носом. Словом, гортайте добірку та пишіть, що вразило саме вас!

Скільки років вам було, коли ви помітили покажчик, який позначає, з якого боку в машині бак?

How old were you when you realised your car has an indicator to show which side the tank is? pic.twitter.com/fY5HbbFHRK — MadridismoInMyDNA (@AliyuUthman) May 29, 2020

Коли ви зрозуміли, що в логотипі Toyota зашифрована повна назва?

How old were you, when you realized that the Toyota logo is embodied with the complete spelling of Toyota? pic.twitter.com/TBfkhniwYN — Duke of Africa (@Allezamani) May 11, 2020

А коли ви допетрали, що логотип Vans є квадратним коренем з відповіді (answer)?

How old were you when you realized the Vans logo is the square root of answer? pic.twitter.com/gFxvmn4vCe — Your Uncle From Kaduna (@Real_jaeflex) May 2, 2020

У скільки років ви зрозуміли, що знак ділення є лише дробом, а крапки – це числівник та знаменник?

How old were you when you realized the division symbol was just a fraction with the dots being placeholders for the numerator and denominator? pic.twitter.com/Y3Py3SqqH5 — Remzi #BLM (@Remzi_SSB) May 15, 2020

Коли ви зауважили, що в центрі цієї картки є 8?

How old were you when you realized there is an 8 in the center of this card? pic.twitter.com/oXEhXzX4B3 — FierceWarriorNStilettos (@InactionNever) December 19, 2019

Скільки років вам було, коли ви дізналися, що у птахів є вуха?

How old were you when you learned that birds have ears? pic.twitter.com/DcAXwquk5j — The Unexplained (@Unexplained) February 14, 2020

А чи знали ви, що Том і Джері спершу були найкращими друзями?

how old were you when pic.twitter.com/n61Nhyokgt — ‏ً (@ELMXRIACHI) May 24, 2020

Виявляється, нижня шухляду в духовці призначена для зберігання продуктів у теплі, а не для сковорідок!

How old were you when you found the bottom drawer is for keeping foods warm and not for pans, like I have? pic.twitter.com/9QNDfCF3zW — Strudel_licious‍ (@OyeKaren17) January 6, 2020

До речі, ці лінії на дні морозилки для того, аби ставити туди лотки з їжею

SERIOUS QUESTION



How old were you when you found out the lines at the bottom of the freezer was made to stand the Meat trays up? pic.twitter.com/ex9Br9lMQw — I Like Apple Juice (@LiyahLand) July 11, 2019

Лайфхаки на всі випадки життя, які вас здивують

How old were you when you learned this? pic.twitter.com/bzl2baIpTb — BJ Thompson (@bj116) June 19, 2019

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