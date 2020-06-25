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Скільки вам було років, коли ви це дізнались? 10 шокуючих фактів про звичні речі

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Джої з Друзів теж висловлює здивування - фото 1
Джої з Друзів теж висловлює здивування

Користувачі мережі шоковані: з'ясувалося, що навіть повсякденні речі можуть здивувати. Закладаємось, деякі факти в цій добірці стануть справжнім відкриттям і для вас. Переконайтесь самі!

У соцмережі Twitter люди активно діляться несподіваними фактами про звичні речі, які вони дізнались лише недавно. Зізнаємось, що і ми раніше не зауважували ЦЕ, хоча воно завжди було під носом. Словом, гортайте добірку та пишіть, що вразило саме вас!

Скільки років вам було, коли ви помітили покажчик, який позначає, з якого боку в машині бак?

Коли ви зрозуміли, що в логотипі Toyota зашифрована повна назва?

А коли ви допетрали, що логотип Vans є квадратним коренем з відповіді (answer)?

У скільки років ви зрозуміли, що знак ділення є лише дробом, а крапки – це числівник та знаменник?

Коли ви зауважили, що в центрі цієї картки є 8?

Скільки років вам було, коли ви дізналися, що у птахів є вуха?

А чи знали ви, що Том і Джері спершу були найкращими друзями?

Виявляється, нижня шухляду в духовці призначена для зберігання продуктів у теплі, а не для сковорідок!

До речі, ці лінії на дні морозилки для того, аби ставити туди лотки з їжею

Лайфхаки на всі випадки життя, які вас здивують

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Джерело: buzzfeed
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