Блогер пофарбував своє авто, зануривши у контейнер з фарбою: епічне відео

Американський блогер Marko вирішив надати своєму седану Honda Civic незвичайне забарвлення за допомогою технології імерсійного друку. Для цього він використовував будівельний кран і величезний контейнер, наповнений водою.

Для проведення експериментального фарбування скло "Хонди" блогер закрив брезентом, ліхтарі автомобіля заліпив кольоровим скотчем, а кузов седана цілком покрив білою фарбою для більшої контрастності фінального малюнка.

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У ролі ванни, в яку зазвичай занурюють деталі для забарвлення окремих елементів кузова або інтер'єру, блогер використовував вантажний контейнер, попередньо наповнений водою. Щоб опустити автомобіль цілком у воду, йому потрібен був будівельний кран.

Коли "Хонда" опинилась практично повністю занурена, кілька людей розпорошили в воду червону і синю фарбу. В результаті нанесення аквапринта кузов автомобіля частково убрався у червоно-синій колір, проте через затоплення моторного відсіку більше не зміг самостійно пересуватися.

Тож ми наголошуємо на тому, щоб ви ніколи навіть не намагались щось подібне зробити зі своїм транспортним засобом.

Нагадаємо, що у середині травня компанія Bentley провела онлайн-конкурс серед своїх співробітників, під час якого учасникам потрібно було придумати оригінальну ліврею для родстера Mulliner Bacalar. Переможцем стала співробітниця компанії, яка для створення лівреї використовувала веселкову палітру, яка поєднуватиме в собі фірмові відтінки з каталогу британської марки.

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