Шахтар – Бенфіка: відео голів і огляд цікавого матчу Ліги Європи

Донецький Шахтар зіграв вдома у Харкові у 1/16 Ліги Європи. Дивіться відео голів, а також огляд поєдинку 20 лютого 2020-го року!

Шахтар і Бенфіка провели поєдинок на стадіоні "Металіст". На думку букмекерів, фаворитами матчу були підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймали ставки з коефіцієнтом 2.37. Успіх португальського клубу оцінювали в 3.05. Нічийний результат зустрічі 3.50.

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Перший тайм розпочався з активного пресингу господарів поля. Та, Бенфіка теж не пасла задніх і "відстрілювалася" контратаками. На 20 хвилині матчу Марлос відкрив рахунок, завдавши удар з-за меж штрафного, однак, опинився в офсайді. На жаль!

Дивитись онлайн відео голу Марлоса (офсайд):

У таймі другому Шахтар раз у раз вражав ворота суперника, але м'яч потрапляв у площину воріт і навіть у штангу. На 56 хвилині Алан Патрік відкрив рахунок у матчі, чудово завершивши атаку: бразилець ударом з-за меж штрафного відправив м'яч точно в сітку!

Дивитись онлайн відео голу Патріка:

Однак, щастя для гірників тривало не довго: вже на 62 хвилині поєдинку португальці відігралися: Таварес завдав точного удару і м'яч полетів у сітку воріт Пятова. Однак, подивившись відеоповтор, арбітр скасував гол через фол.

Дивитись онлайн відео голу Тавареса (фол):

На цьому момент не завершився: арбітр скасував взяття воріт і призначив пенальті, який виконав Піцці. І виконав вдало, рахунок 1:1.

Дивитись онлайн відео голу Піцці (пенальті):

Гірники одразу ж взяли ситуацію під контроль і вже за 5 хвилин після спірного епізоду з пенальті, забили потрібний гол. Віктор Коваленко на 72 хвилині знову вивів Шахтар вперед.

Дивитись онлайн відео голу Коваленка:

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь гірників.

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